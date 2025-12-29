Menü Kapat
TÜİK açıkladı: Turizm tüketimi 3 trilyon 822 milyar liraya ulaştı

Aralık 29, 2025 12:52
1
Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri

Türkiye İstatistik Kurumu, "Turizm Uydu Hesabı 2024" istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2024'te 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira olarak belirlendi.

 

2
turizm amaçlı toplam tüketim değeri

Buna göre ülkede turizm amaçlı toplam tüketim değeri geçen yıl 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira oldu. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arzdaki payı yüzde 3,8 olarak hesaplandı.
 

3
turizm amaçlı gayrisafi katma değer

Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2023'te 2 trilyon 21 milyar 129 milyon 805 bin lira olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 5,1 oldu.

 

4
Seyahat acenteleri

Seyahat acenteleri hizmetleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,5'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 75'i, kültürel hizmetlerin yüzde 45,8'i turizm amaçlı gerçekleştirildi.
 

5
turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı

İSTİHDAM ORANINA BÜYÜK KATKI

Doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 1 milyon 194 bin kişiye çıktı. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,7 olarak hesaplandı.
 

