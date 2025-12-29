TÜİK açıkladı: Turizm tüketimi 3 trilyon 822 milyar liraya ulaştı

Buna göre ülkede turizm amaçlı toplam tüketim değeri geçen yıl 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira oldu. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arzdaki payı yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

