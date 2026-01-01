1 Ocak'ta berberler, kuaförler, güzellik merkezleri çalışıyor mu? Yarın berberler, kuaförler, güzellik merkezlerinin çalışma durumu belli oldu

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil olacak. Resmi tatil kapsamında bankalar, Borsa İstanbul, hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, adliyeler, nüfus müdürlükleri, noterler ve okullar kapalı olacak. 1 gün sürecek olan resmi tatilde kişisel bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin çalışıp, çalışmadığını merak etmeye başladı. Peki 1 Ocak'ta berberler, güzellik merkezleri, kuaförler açık mı, kapalı mı?

1 OCAK BERBERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Berberler Odası tarafından 1 Ocak'ta berberlerin kapalı olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda 1 Ocak'ta berberlerin açık veya kapalı olma durumu dükkan sahiplerinin kendi inisiyatifinde olacak. Bazı berberler 1 Ocak gibi resmi tatillerde dükkanlarını açmayı tercih ederken, bazıları ise çalışmayı tercih etmiyor. Bu kapsamda vatandaşların berberlerini aramaları ve konuyla ilgili net bilgi almaları gerekiyor.

1 OCAK KUAFÖRLER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak 2026 tarihinde berberlerde olduğu gibi kuaförlerin de çalışma durumu kendi inisiyatiflerinde oluyor. Bazı kuaförler yılbaşında müşteri kabul ederken, bazıları ise acil durumlar haricinde hizmet vermiyor. Kuaförlerin çalışma durumları hakkında net bilgiyi arayarak öğrenebilirsiniz.

1 OCAK GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Güzellik merkezleri genel olarak resmi tatillerde kapalı oluyor. Ancak bazı merkezlerde randevular alınmaya devam ediyor. AVM'lerde bulunan güzellik merkezleri ise genellikle öğleden sonra açılıyor. AVM'lerin resmi tatillerde öğlen saatlerinde açılması nedeniyle bu tarz bir çalışma takvimi uyguluyorlar.