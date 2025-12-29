Çin’in “EUV kopyası” iddiası çöktü: Ortada çalışan bir makine yok

SÖYLENTİLER GERÇEĞİN ÖNÜNE GEÇTİ

Kaynaklara göre Çin’de geliştirildiği öne sürülen EUV makinesi, tam anlamıyla işlevsel bir üretim aracı değil. Daha çok farklı yerlerden temin edilen, birbiriyle uyumu sınırlı parçaların bir araya getirilmesinden oluşan bir prototipten söz ediliyor. İkinci el ekipmanlar ve çevrim içi yedek parça pazarlarından sağlandığı belirtilen bu bileşenlerle kurulan sistemin, bugüne kadar tek bir çip dahi üretemediği ifade ediliyor. Yani iddiaların aksine, ortada somut bir üretim başarısı yok.