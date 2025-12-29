Menü Kapat
Menu İkon
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Windows Phone efsanesi geri dönebilir: Kullanıcılardan Microsoft'a toplu çağrı

Microsoft'un yıllar önce rafa kaldırdığı Windows Phone efsanesi için kullanıcılar harekete geçti. Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasıyla teknoloji devine "geri dön" çağrısı yapılıyor.

Murat Makas
29.12.2025
29.12.2025
Microsoft'un mobil cihazlardaki rekabetten çekilerek rafa kaldırdığı Windows Phone işletim sistemi, aradan geçen yıllara rağmen sevenlerinin hafızasındaki yerini koruyor. iOS ve Android'in domine ettiği akıllı telefon pazarında üçüncü bir seçenek arayan kullanıcılar, Change.org üzerinden başlattıkları imza kampanyasıyla seslerini teknoloji devine duyurmaya çalışıyorlar.

WINDOWS PHONE İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Change.org platformunda Σπύρος Κ. isimli bir kullanıcı tarafından başlatılan kampanya, Microsoft'u Windows Phone işletim sistemini geri getirmeye davet ediyor.

Windows Phone efsanesi geri dönebilir: Kullanıcılardan Microsoft'a toplu çağrı

Kısa sürede yüzlerce onaylı imzaya ulaşan girişim, mevcut mobil işletim sistemlerinden sıkılan ve Windows Phone'a özlem duyan kitlelerden destek görüyor. Kullanıcılar, kampanya sayfasındaki yorum bölümünde Windows 11 deneyimini cep telefonlarında neden görmek istediklerine dair hikayelerini paylaşıyor.

Kampanya metninde, Microsoft'un sadece eskiyi getirmesi değil pazardaki boşluğu doldurması gerektiği vurgulanıyor. İmza metninde şu ifadeler yer alıyor:

"Microsoft'u, zamanının ötesinde olan ve hâlâ tutkulu bir hayran kitlesine sahip Windows Phone platformunu geri getirmeye çağırıyoruz. Windows Phone; Canlı Kutucuklar (Live Tiles), derin Microsoft entegrasyonu ve cesur, benzersiz tasarımıyla temiz, hızlı ve yenilikçi bir deneyim sunuyordu.

iOS ve Android'in hakim olduğu bir dünyada sadelik, üretkenlik ve kullanıcı tercihine odaklanan üçüncü bir ekosistem için hem yer hem de talep var."

Kampanyayı başlatanlar, Windows 11'in getirdiği yeniliklerin mobil cihazlara uyarlanmasının hayal olmadığı görüşünde. Microsoft'un son dönemde işletim sistemini konsol benzeri yapılara uygun hale getirme çabaları da bu beklentiyi güçlendiriyor.

Windows Phone efsanesi geri dönebilir: Kullanıcılardan Microsoft'a toplu çağrı

MICROSOFT'TAN CEVAP BEKLENİYOR

Hâlihazırda Change.org üzerinde "cevap bekleniyor" statüsünde yer alan çağrıya şirketin geri dönüş yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

