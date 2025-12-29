Bildiğiniz tüm ulaşım araçlarını unutun! Çin, geleceğin teknolojisini resmen test etti: 2 saniyede 700 km hız

Çin Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar, manyetik levitasyon (maglev) teknolojisinde önemli bir başarıya imza attı.

Geliştirilen bir ton ağırlığındaki araç, sadece 400 metrelik manyetik levitasyon test hattında inanılması güç bir performansa ulaştı. Sıfırdan saatte 700 kilometre hıza iki saniyeden daha kısa bir sürede çıkarak güvenli bir şekilde durduruldu.

SCMP'nin haberine göre, kızağı kısa bir parkurda yüksek sürate ulaştıran kuvvetin, roketleri gökyüzüne fırlatmak amacıyla da kullanılabileceği belirtiliyor.