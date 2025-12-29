Menü Kapat
Akın akın geldiler! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Yılbaşı alışverişi için gelen Bulgaristan vatandaşları nedeniyle Edirne’de yoğun günler yaşanıyor. Alışverişlerini tamamlayanlar dönüş yoluna geçerken, sınır kapılarında yoğunluk meydana geldi.

Edirne’de son günlerde yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşanıyor. Sınır komşumuz Bulgaristan’dan gelen vatandaşlar, alışverişlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmeye başladı. Yılbaşının yaklaşmasıyla kentteki yoğunluk artarken, dönüş yapanların sayısındaki artış nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan'ın Haskovo ilinde bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Akın akın geldiler! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE FİYAT AVANTAJI

Türkiye'deki ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı, Bulgaristan vatandaşlarının bu yıl da alışveriş tercihini Edirne'den yana kullanmasına neden oldu. Üzerine yılbaşı tatili ve Bulgaristan'daki resmi tatiller eklenince de sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluştur.

Akın akın geldiler! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

“NORMALDE BU KADAR YOĞUN OLMUYOR”

Alışverişini Edirne’de yapan Hasan Şen, "Alışverişimizi yaptık, biraz kalabalık var. Sanırım yılbaşı yoğunluğundan kaynaklanıyor. Normalde bu kadar yoğun olmuyor. Yılbaşını ailemizle geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Akın akın geldiler! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

“ALIŞVERİŞTE TÜRKİYE’Yİ TERCİH EDİYORUZ”

Hayatına Bulgaristan'ın Haskovo kentinde devam eden Samet Seyit ise, "Yılbaşı için Edirne'de alışveriş yaptık. Sandalye, mutfak masası gibi ürünler aldık. Türkiye'yi alışverişte tercih ediyoruz. Bulgaristan'da bayram olduğu için herkes tatilde. Sınır kapılarında da yoğunluk var, sıramızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

