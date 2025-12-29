Nida Nazlıer'i katleden adamın savunması şoke etti! Her şeyi itiraf etti: "Saçından tutup..."

Antalya'da 31 Temmuz tarihinde yaşanan olayda; İşten çıkan Halil İ. (23), birlikte yaşadığı arkadaşı Nida Nazlıer'in evine geldi. Eve giren Halil İ., Nazlıer'i kanlar içinde cansız bedenini buldu. Başlatılan soruşturmada Nazlıer'i bulan Halil İ. ile maktul ile en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak için eve geldiği belirlenen H.H. (39) gözaltına alındı.

Olayın ardından 80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Suriye uyruklu Aref Elhussein (28), düzenlenen operasyonla evinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kimliği parmak izi çalışmasıyla netlik kazandı.

İFADESİNDE DE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İfadesinde suçunu kabul eden Elhussein, Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştıklarını, aralarında çıkan tartışma sırasında aynanın kırıldığını, cam parçalarıyla kendisine saldırıldığını ve Nazlıer'i kanlar içinde görünce kaçtığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Elhussein, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Halil İ. ile H.H. serbest bırakıldı.

"SAÇINDAN TUTUP AYNALI DOLABA VURDUM"

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada mahkeme heyetine savunma yapan sanık Aref Elhussein, maktul ile ilişkiye girdikten sonra aralarında tartışma çıktığını söyledi. Nazlıer'in kendisini engel olmaya çalıştığını söyleyen Elhussein, "Masanın üzerindeki bardağı alıp başına vurdum. Aramızda arbede yaşandı. Sinirden kendimi kaybettim, saçından tutup aynalı dolaba vurdum. Ayna kırıldı. Cam parçasını sol ayağıma sapladı. O beni öldürmek istedi" dedi.

"YÜZÜM TIRNAK İZLERİYLE ÇİZİLMİŞTİ"

İlk başta Nazlıer'in ölüp ölmediğini fark etmediğini söyleyen katil zanlısı Elhussein, "Üzerindeki altınları aldım. Telefonunu da aldım, parçalayıp çöpe attım. Üzerimde kan olduğu için evden kıyafet bulup giydim. Yüzüm tırnak izleriyle çizilmişti, içeriden bir gömlek alıp yüzüme sardım. Taksi çağırıp iş yerine geldim. Kanlı elbiselerimi poşete koydum" diye konuştu. Katil zanlısının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KATİL ZANLISI İÇİN İSTENEN CEZA

Öte yandan hazırlanan iddianamede, sanık Aref Elhussein hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti...