Dijital vicdan ne demek ne anlama geliyor? TDK 2025 yılının kelimesi seçildi

Türk Dil Kurumu (TDK) 2025 yılının kelimesini duyurdu.

Türk Dil Kurumu tarafından, 300 bin oyla seçilen 2025 yılının kelimesi “dijital vicdan” oldu.

Açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptı.

Geçtiğimiz yıl bir milyondan fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen halk oylamasında yılın kelimesi "Kalabalık yalnızlık" belirlenmişti.

DİJİTAL VİCDAN NE DEMEK NE ANLAMA GELİYOR?

'Vicdan', TDK'ye göre 'kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya yönelten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine düşünmesini sağlayan duygu' olarak tanımlanır.

Ancak dijital çağda bu kavram farklı bir boyut kazanmıştır. İnsanlar çoğu zaman gerçek hayatta sorumluluk almadıkları ya da almak istemedikleri konularda, sosyal medyada bir paylaşım ya da beğeniyle 'vicdanlarını rahatlatma' eğilimi göstermektedir.

Bu durum, bireysel duyarlılığı pasifleştirerek vicdanı 'tıklanabilir bir işlem'e indirgemektedir. Beğeni, paylaşım ve yorum yapan bireyler, bir 'tıklama' aracılığıyla insani görevlerini yerine getirdiğini hissetmektedir.

Merhamet ve insaf duygusunu ise sembolik görünürlükle sınırlamaktadır. Bu nedenle 'dijital vicdan' kavramı, çağımızda vicdanın dijital ortamda aldığı bu yeni, çoğu zaman aldatıcı işlevi anlatan gerekli bir kavram olarak dilimizde yerini almalıdır.