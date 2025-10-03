Menü Kapat
22°
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İsrail'in saldırılarına rağmen Küresel Sumud'un ardından Özgürlük Koalisyonu Filosu Gazze için yolda!

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları ve baskınları yıldırmadı, bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor. Özgürlük Koalisyonu Filosu 11 gemiyle ilerleyişini sürdürüyor. Gemilerde, 25 ülkeden onlarca uluslararası gazeteci ve sağlık çalışanı bulunuyor.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 09:34

Bir filo daha 'in ablukasını kırmak ve ulaştırmak üzere 'ne doğru ilerliyor. İtalya’nın Otranto kentinden 30 Eylül’de yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu, 11 gemiyle Yunanistan’a bağlı Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.

VİCDAN GEMİSİ DE YOLDA

Küresel Sumud Filosu’nun ardından İsrail’in Gazze’deki yasa dışı ablukasını kırmaya yönelik yeni bir sivil girişimi temsil eden filo, mayıs ayında Malta açıklarında saldırıya uğradıktan sonra onarılan Vicdan (Conscience) gemisi, "Özgürlük Filosu Koalisyonu " ve "Gazze’ye Binlerce Madleen" girişimleri dahilindeki gemilerden oluşuyor.

İsrail'in saldırılarına rağmen Küresel Sumud'un ardından Özgürlük Koalisyonu Filosu Gazze için yolda!

2 Mayıs’ta organizatörlerin İsrail’i sorumlu tuttuğu bir insansız hava aracı saldırısına uğrayan Vicdan gemisinde 25 ülkeden onlarca uluslararası gazeteci ve sağlık çalışanı bulunuyor. Bu gemideki aktivistler, kuşatma altındaki Gazze’de bulunan sağlık ve medya çalışanı arkadaşlarına ulaşmaya çalışıyor.

Onarımının ardından göreve çıkan "Özgürlük Filosu Koalisyonu" ve "Gazze İçin Binlerce Madleen" dahilindeki on tekneyle birlikte Gazze’ye ilerleyen Vicdan gemisi, Gazze’ye yabancı basın mensuplarının girişine izin vermeyerek medya karartması uygulayan İsrail’in medya ablukasını kırmayı da amaçlıyor.

İsrail'in saldırılarına rağmen Küresel Sumud'un ardından Özgürlük Koalisyonu Filosu Gazze için yolda!

SUMUD FİLOSU'NUN SON GEMİSİ GAZZE YOLUNDA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaklaşan tüm gemilerine el koyduğu ve aktivistlerinin tamamını gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu’na bağlı bir gemi Gazze Şeridi’ne doğru seyrine devam ediyor. Küresel Sumud Filosu, Marinette adlı geminin hala güçlü bir şekilde seyir halinde olduğunu belirtti. Mısır’ın Port Said kenti açıklarında olan Marinette, İsrail’in müdahale ettiği riskli bölgeye girdi.

İsrail'in saldırılarına rağmen Küresel Sumud'un ardından Özgürlük Koalisyonu Filosu Gazze için yolda!

İsrail ordusu, insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemilere dün akşam saatlerinde baskın düzenlemeye başlamış, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan yaklaşık aktivistler İsrail savaş gemisine bindirilerek Aşdod Limanı’na götürülmüştü.

İsrail'in saldırılarına rağmen Küresel Sumud'un ardından Özgürlük Koalisyonu Filosu Gazze için yolda!

İsrail ordusu, filodaki gemilerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğunu açıklamış, "Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenecek" ifadelerini kullanmıştı.

