Hamas, Trump'ın tehdidini göz ardı etti! Gazze Planı için ilk yorum geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesinin ardından ortaya çıkan Gazze Planı için Hamas'ın cevabı beklenirken yeni açıklamalar geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, basına yaptığı açıklamada, "Hamas, plan açıklandığı 30 Eylül’den sonraki günden itibaren Filistinli gruplar, bağımsız şahsiyetler ve arabulucularla hem içeride hem dışarıda istişarelere başladı. Elimizde çok sayıda eleştiri olmasına rağmen hareket, konuyu tüm ciddiyetiyle ele alıyor." ifadelerini kullandı.

''YAKINDA CEVAP VERECEĞİZ''

Hamas’ın planı ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında cevap vereceğini belirten Nezzal, nihai tutum olarak Filistin halkının en yüksek çıkarlarını ve Filistin davasının stratejik sabitelerini dikkate alacaklarını vurguladı.

"Bizden ya tamamen kabul ya da tAamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz." diyen Nezzal, Hamas’ın Filistin halkının çıkarlarını gözeten ve tüm siyasi dengeleri dikkate alan yaklaşım sergilediğini vurguladı.

''KATLİAMIN 3. YILINA GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ''

Nezzal, hareketin dost Arap ve İslam ülkeleriyle sürekli ve hassas temas halinde olduğunu belirterek, "Son 28 saat içinde uzmanlarımız, gece gündüz çalışarak arabulucular ve dost ülkelerle iletişimlerini sürdürdü. Biz, gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz." dedi.

Planla ilgili ciddiyetlerinin zaman baskısından değil Gazze’de iki yıldır süren toplu katliamı durdurma isteğinden kaynaklandığını dile getiren Nezzal, "Bu katliamın üçüncü yılına girmesini istemiyoruz. Bizim için zaman, kandır. Bu nedenle halkımızın maruz kaldığı toplu katliamı durdurmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

''DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ONAYLANMAYACAK''

Öte yandan Ultra Filistin internet sitesi, görüşmelere katılan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Filistinli kaynak, Hamas'ın tutumunu doğrulayarak, "Öneride değişiklik yapılmadan onaylanmayacak." dedi.

Sitedeki habere göre, planda açıklığa kavuşması gereken birçok önemli nokta bulunuyor. Kaynağın aktardığına göre, Gazze şeridinden çekilme, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahlarını teslimi konusunda bazı talepler var.

''MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL''

"Silah konusu, anlaşmada belirtildiği gibi müzakereye açık değil. Anlaşma, silahsızlanmayı ve anlaşmada terörist olarak tanımlanan altyapının imhasını öngörüyor. Bu arada, direnişin silahları kalıcı olarak depolanacak" bilgisine veren kaynak, şöyle konuştu:

"Bu formül asla kabul edilemez, çünkü İsrail işgali, Gazze Şeridi'ndeki varlığını ve işgalini sürdürmek için bazı bölgelerdeki silah varlığını bahane olarak kullanacaktır."

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, 29 Eylül'de ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Katar ve Mısır, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.