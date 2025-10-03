Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hamas, Trump'ın tehdidini göz ardı etti! Gazze Planı için ilk yorum geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na dair Hamas'tan yeni açıklamalar geldi. Trump'ın cevap için 3-4 gün süre vermesine rağmen herhangi bir baskı altında hissetmediklerini belirten Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, yakın zamanda cevaplarını ileteceklerini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 10:00

ABD Başkanı ile Başbakanı 'nun görüşmesinin ardından ortaya çıkan Gazze Planı için 'ın cevabı beklenirken yeni açıklamalar geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, basına yaptığı açıklamada, "Hamas, plan açıklandığı 30 Eylül’den sonraki günden itibaren Filistinli gruplar, bağımsız şahsiyetler ve arabulucularla hem içeride hem dışarıda istişarelere başladı. Elimizde çok sayıda eleştiri olmasına rağmen hareket, konuyu tüm ciddiyetiyle ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Hamas, Trump'ın tehdidini göz ardı etti! Gazze Planı için ilk yorum geldi

''YAKINDA CEVAP VERECEĞİZ''

Hamas’ın planı ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında cevap vereceğini belirten Nezzal, nihai tutum olarak halkının en yüksek çıkarlarını ve Filistin davasının stratejik sabitelerini dikkate alacaklarını vurguladı.

"Bizden ya tamamen kabul ya da tAamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz." diyen Nezzal, Hamas’ın Filistin halkının çıkarlarını gözeten ve tüm siyasi dengeleri dikkate alan yaklaşım sergilediğini vurguladı.

Hamas, Trump'ın tehdidini göz ardı etti! Gazze Planı için ilk yorum geldi

''KATLİAMIN 3. YILINA GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ''

Nezzal, hareketin dost Arap ve İslam ülkeleriyle sürekli ve hassas temas halinde olduğunu belirterek, "Son 28 saat içinde uzmanlarımız, gece gündüz çalışarak arabulucular ve dost ülkelerle iletişimlerini sürdürdü. Biz, gerçekten anlaşmalara varmak konusunda ciddiyiz." dedi.

Planla ilgili ciddiyetlerinin zaman baskısından değil Gazze’de iki yıldır süren toplu katliamı durdurma isteğinden kaynaklandığını dile getiren Nezzal, "Bu katliamın üçüncü yılına girmesini istemiyoruz. Bizim için zaman, kandır. Bu nedenle halkımızın maruz kaldığı toplu katliamı durdurmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas, Trump'ın tehdidini göz ardı etti! Gazze Planı için ilk yorum geldi

''DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN ONAYLANMAYACAK''

Öte yandan Ultra Filistin internet sitesi, görüşmelere katılan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Filistinli kaynak, Hamas'ın tutumunu doğrulayarak, "Öneride değişiklik yapılmadan onaylanmayacak." dedi.

Sitedeki habere göre, planda açıklığa kavuşması gereken birçok önemli nokta bulunuyor. Kaynağın aktardığına göre, Gazze şeridinden çekilme, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahlarını teslimi konusunda bazı talepler var.

Hamas, Trump'ın tehdidini göz ardı etti! Gazze Planı için ilk yorum geldi

''MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL''

"Silah konusu, anlaşmada belirtildiği gibi müzakereye açık değil. Anlaşma, silahsızlanmayı ve anlaşmada terörist olarak tanımlanan altyapının imhasını öngörüyor. Bu arada, direnişin silahları kalıcı olarak depolanacak" bilgisine veren kaynak, şöyle konuştu:

"Bu formül asla kabul edilemez, çünkü İsrail işgali, Gazze Şeridi'ndeki varlığını ve işgalini sürdürmek için bazı bölgelerdeki silah varlığını bahane olarak kullanacaktır."

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, 29 Eylül'de ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Hamas, Trump'ın tehdidini göz ardı etti! Gazze Planı için ilk yorum geldi

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Hamas, Trump'ın tehdidini göz ardı etti! Gazze Planı için ilk yorum geldi

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Katar ve Mısır, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in saldırılarına rağmen Küresel Sumud'un ardından Özgürlük Koalisyonu Filosu Gazze için yolda!
Küresel Sumud Filosu'nun son gemisi Marinette Gazze yolunda! İsrail takipte
ETİKETLER
#donald trump
#İsrail
#hamas
#filistin
#binyamin netanyahu
#Gazze Planı
#Filistin Çözümü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.