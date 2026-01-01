Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı

Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava, kar yağışı ve buzlanma olarak kendisini belli ediyor. Çok sayıda ilde eğitime ara verilirken kara yollarında ulaşımın aksamaması için ekipler mücadele ediyor.

Özellikle Türkiye'nin doğu kesiminde yoğun kar yağışı, çığ düşme tehlikesini de beraberinde getiriyor.

VAN-BİTLİS KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da Bitlis kara yolunun Gevaş ilçesi yakınında yola çığ düştü.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.

2 YÖNDE DE ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞTU

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekibi de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İki tarafta araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açılacak.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.