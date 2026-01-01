Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı

Van ve Bitlis'i birbirine bağlayan kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Olay sonrası yolun iki yönünde de araç kuyrukları oluşurken ekipler bölgede çalışma başlattı.

Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı
Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava, kar yağışı ve buzlanma olarak kendisini belli ediyor. Çok sayıda ilde eğitime ara verilirken kara yollarında ulaşımın aksamaması için ekipler mücadele ediyor.

Özellikle Türkiye'nin doğu kesiminde yoğun kar yağışı, çığ düşme tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı

VAN-BİTLİS KARA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da Bitlis kara yolunun Gevaş ilçesi yakınında yola çığ düştü.

Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı

Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.

2 YÖNDE DE ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞTU

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekibi de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İki tarafta araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açılacak.

Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

