Dünya
Trump yönetimi 'savaş halini' Kongre'ye bildirdi, Venezuela'da birçok savaş uçağı tespit edildi

ABD'de Donald Trump yönetimi, Karayipler bölgesindeki uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde" olduğunu Kongre'ye iletti. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi'nde 5'ten fazla savaş uçağının tespit edildiğini bildirdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 17:24

yönetimi, kartellerle mücadele konusunda bugün Kongre'ye bir bildirim yaptı. Buna göre, Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump tarafından "yabancı terör örgütleri" listesine eklenen uyuşturucu kartelleriyle mücadelede "savaş durumunda" olduğunu, Kongre'deki ulusal güvenlik komitelerine iletti.

ASKERİ EYLEMLERE YASAL ZEMİN

Söz konusu gizli bildirim, ABD ordusunun geçen haftalarda başlattığı, halen açıklarında devam eden ve "uluslararası hukuka uygun olup olmadığı" tartışmalarına neden olan askeri eylemlerinin yasal bir zemini olarak yapıldı.

ABD medyasına yansıyan detaylara göre ilgili bildirimde, Trump, ABD'nin "söz konusu terörist örgütlerle uluslararası olmayan bir silahlı çatışma halinde olduğunu" ve "ABD'nin ulusal çıkarlarının savunulduğunu" belirtti.

VENEZUELA'DA 5'TEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi'nde ülke kıyılarına yakın bölgede 5'ten fazla savaş uçağının tespit edildiğini açıkladı. Devlet televizyonu VTV'de konuşan Lopez, Karayip Denizi'ndeki hareketliliğin yakından izlendiğini belirtti. Bakan Lopez, söz konusu uçakların varlığını "provokasyon" ve "ulusal güvenliğe tehdit" olarak niteledi.

ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri hareketliliğine tepki gösteren Lopez, "Dünyanın önünde, ABD hükümetinin Venezuela halkına yönelik askeri tacizini, askeri tehdidini kınıyorum. Tekrar ediyorum, bu durum provokasyondan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

ABD SALDIRIRSA 'ULUSAL SEFERBERLİK' İLAN EDİLECEK

Lopez, ABD'nin olası bir saldırısı halinde ülke genelinde "ulusal seferberlik" ilan edebileceklerini vurgulayarak "Porto Riko'da konuşlu F-35'lerin Venezuela topraklarına yaklaşmaya cüret ettiğini biliyoruz. Onları izliyoruz ancak bu bizi korkutmuyor. Bu tür uçakların konuşlandırıldığını daha önce hiç görmemiştik." dedi.

Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin (FANB) olası senaryolara hazırlandığını aktararak "ABD'den gelebilecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerekirse ülkenin tüm kaynaklarını devreye sokar ve seferberlik ilan ederiz." diye konuştu.

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

ETİKETLER
#abd
#venezuela
#trump
#Karayip Denizi
#Uyuşturucu Kartelleri
#Askeri Harekat
#Uluslararası Güvenlik
#Dünya
