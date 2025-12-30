Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

DEAŞ'lı teröristlerle yeterli mücadele edilmediği iddiasına jet cevap

Son dakika haberi: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de DEAŞ’lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği şeklindeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DEAŞ'lı teröristlerle yeterli mücadele edilmediği iddiasına jet cevap
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 17:26

Türkiye'de DEAŞ’lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği şeklindeki iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bir açıklama yayımladı.

İddiaların gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyası olduğunu belirten DMM, "Örgütün propaganda faaliyetleri ile mali ve lojistik yapılanmalarına yönelik çalışmalar da ilgili birimlerimizce etkin ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE ETKİN VE KESİNTİSİZ BİÇİMDE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde DEAŞ’lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği şeklinde ortaya atılan iddialar, gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede; yurt içinde, sınır ötesinde ve uluslararası alanda en etkili ve kararlı mücadeleyi yürüten ülkelerin başında gelmektedir. Bu kapsamda güvenlik kuvvetlerimiz tarafından aralıksız şekilde sürdürülen operasyonlarla çok sayıda DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Örgütün propaganda faaliyetleri ile mali ve lojistik yapılanmalarına yönelik çalışmalar da ilgili birimlerimizce etkin ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Ülkemiz, ulusal güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleri ve illegal yapılarla mücadelesini hiçbir ayrım gözetmeksizin, kararlılıkla ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi, toplumda güvensizlik ortamı oluşturmayı ve devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2005978269074477077

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahraman şehitlerimize veda! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Türkiye genelinde büyük DEAŞ operasyonu! Yüzlerce gözaltı var
DEAŞ ve PKK'nın ortak hareket ettiğine dikkat çekti! Yılmaz Bilgen: 'Büyük eylemler planlanıyor'
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.