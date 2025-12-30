Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. İstanbul ve 2 farklı ilde 114 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 110 şüpheli yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 kişi gözaltına alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 08:30
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 09:01

Yalova'da dün yaşanan çatışmada üç polisin şehit düşmesinin ardından operasyonlara hız verildi. İstanbul'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde iki şehirde 114 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Geve 01.00'da başlayan eşzamanlı operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı.

YALOVA SALDIRISI İLE BAĞLANTILI ADRESLERE BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;
Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmaları yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye’de kendilerine karşı terör örgütleri kontrolündeki kamplarda sözde-esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135’inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140’ıncı maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli,
Yalova ilimizde vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli,
Terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan (13) şüpheli,
Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan (14) şüpheli,
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54’üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 sayılı KHK’nın 36’ncı maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun’un 31’inci maddesiyle kanunlaşan “Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu” ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere;
Toplam (115) şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak ilimiz ve (2) farklı ilde (114) adres için 30/12/2025 saat:01.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda (110) şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

ANKARA'DA DA OPERASYON YAPILDI

Ankara'da da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 11'i yabancı, altısı Türk vatandaşı 17 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü üyelerinin elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edildikleri belirtildi. Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
Amasya'da korkunç kaza! Otomobil nehre uçtu: Ölü ve yaralı var
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.