Kahraman şehitlerimize veda! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Yalova'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 kahraman polisimiz şehit oldu. Şehitlerimiz için bugün Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Polis Memuru İlker Pehlivan Yalova Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonra Yalova Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Şehit polis memuru Turgut Külünk'ün cenaze töreni memleketi Düzce'de yapılacak. Külünk, Akçakoca ilçesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kapkirli köyü mezarlığına defnedilecek.

Operasyonda şehit olan polislerden Yasin Koçyiğit ise Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze namazı Şereflikoçhisar ilçesi Çalönü Kasabası Mezgit Köyü Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Naaşı köy mezarlığında toprağa verilecek.