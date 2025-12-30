Menü Kapat
Kahraman şehitlerimize veda! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Son dakika haberi: Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis memuru için Yalova Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu.

Yalova'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 kahraman polisimiz şehit oldu. Şehitlerimiz için bugün Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Kahraman şehitlerimize veda! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Polis Memuru İlker Pehlivan Yalova Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonra Yalova Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kahraman şehitlerimize veda! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Şehit polis memuru Turgut Külünk'ün cenaze töreni memleketi Düzce'de yapılacak. Külünk, Akçakoca ilçesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kapkirli köyü mezarlığına defnedilecek.

Kahraman şehitlerimize veda! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Operasyonda şehit olan polislerden Yasin Koçyiğit ise Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze namazı Şereflikoçhisar ilçesi Çalönü Kasabası Mezgit Köyü Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Naaşı köy mezarlığında toprağa verilecek.

