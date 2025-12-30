Eda Ece ve Kaan Yıldırım’lı filmin adı belli oldu

Çekimleri tamamlanan ve Eda Ece ile Kaan Yıldırım'ı buluşturan yeni sinema filminin adı "O Sene Bu Sene” oldu. Filmde Eda Ece “Aslı”, Kaan Yıldırım ise “Yıldırım” karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

EDA ECE İLE KAAN YILDIRIM'IN FİLMİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kızılcık Şerbeti’nin yazarları Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldıkları filmin yönetmen koltuğuna başarılı isim Doğa Can Anafarta oturmuştu. İstanbul ve Urla’da çekilen film, Sevgililer Günü’ne yalnız girmek istemeyen reklamcı Aslı’nın eğlenceli hikâyesini anlatıyor.

O SENE BU SENE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmde başlıca rolleri Devrim Yakut (Piraye), Seren Şirince (Melek), Onur Gözeten (Aslan), Pelin Uluksar (Esin), Kürşat Demir (Enis), Mekin Sezer (Arda) ve değerli aktör Atilla Şendil (Suavi) oynadı.