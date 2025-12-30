Menü Kapat
Eda Ece ve Kaan Yıldırım’lı filmin adı belli oldu

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Eda Ece ile Kopuk dizisiyle ekranda olan Kaan Yıldırım yeni bir sinema filmi için partner oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlanacak filmin adı da belli oldu.

Eda Ece ve Kaan Yıldırım’lı filmin adı belli oldu
30.12.2025
30.12.2025
Çekimleri tamamlanan ve Eda Ece ile Kaan Yıldırım'ı buluşturan yeni sinema filminin adı "O Sene Bu Sene” oldu. Filmde Eda Ece “Aslı”, Kaan Yıldırım ise “Yıldırım” karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

EDA ECE İLE KAAN YILDIRIM'IN FİLMİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kızılcık Şerbeti’nin yazarları Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldıkları filmin yönetmen koltuğuna başarılı isim Doğa Can Anafarta oturmuştu. İstanbul ve Urla’da çekilen film, Sevgililer Günü’ne yalnız girmek istemeyen reklamcı Aslı’nın eğlenceli hikâyesini anlatıyor.

Eda Ece ve Kaan Yıldırım’lı filmin adı belli oldu

O SENE BU SENE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmde başlıca rolleri Devrim Yakut (Piraye), Seren Şirince (Melek), Onur Gözeten (Aslan), Pelin Uluksar (Esin), Kürşat Demir (Enis), Mekin Sezer (Arda) ve değerli aktör Atilla Şendil (Suavi) oynadı.

Eda Ece ve Kaan Yıldırım’lı filmin adı belli oldu
