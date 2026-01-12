Akaryakıta büyük zam! 12 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Kategoriler
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine salı gününden itibaren zam gelmesi bekleniyor. İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
NTV'de yer alan habere göre bugün 93 kuruş ucuzlayan motorine Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki volatilitenin etkisiyle zam kararı alınıyor.
Peki, 12 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
Motorin litre fiyatı: 53.68 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
Benzin litre fiyatı: 53.01 TL
Motorin litre fiyatı: 53.52 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
Motorin litre fiyatı: 54.78 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 55.05 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL