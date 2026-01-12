Akaryakıta büyük zam! 12 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine salı gününden itibaren zam gelmesi bekleniyor. İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

