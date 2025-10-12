Yeni nesil Xbox çok güçlü olacak! Fiyatı için ilk detay geldi

Microsoft’un sıradaki oyun konsolu hakkında heyecan verici iddialar gündemde. YouTube’daki Moore’s Law Is Dead kanalının paylaştığı sızıntılara göre, 2027’de piyasaya çıkması beklenen yeni Xbox, performansıyla göz dolduracak ama fiyatıyla dudak uçuklatacak.

KONSOLDAN BİLGİSAYARA: HİBRİT DEVRİM

Söylentilere göre Microsoft, yeni Xbox’ı geleneksel bir konsoldan çok, hem oyun bilgisayarı hem de konsol işlevi görebilecek hibrit bir yapıya dönüştürmek istiyor. Bu kararın arkasında, mevcut Xbox Series modellerinin beklenen satış başarısına ulaşamaması yatıyor.

Yeni cihazın kalbinde AMD’nin RDNA 5 mimarisine dayalı 408 mm²’lik bir APU bulunacak. Bu, PlayStation 6’da kullanılacağı iddia edilen işlemciden yaklaşık yüzde 46 daha büyük bir kalıp anlamına geliyor. TSMC’nin 3 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu yonga, performans sınırlarını zorlayacak gibi duruyor.

TEKNİK CANAVAR

İşlemci tarafında 11 çekirdekli Zen 6 mimarisi, grafik kısmında ise 70 hesaplama birimine sahip bir GPU yer alacak. Yapay zekâ performansı için 110 TOPS gücünde XDNA 3 nöral işlemci birimi de pakete dahil. Cihazın 192 bit bellek veri yoluna sahip olacağı ve 48 GB’a kadar GDDR7 bellek desteği sunacağı belirtiliyor. Kesin kapasite ise henüz netleşmiş değil.

STEAM DESTEĞİYLE TAM PC DENEYİMİ

Yeni Xbox, yalnızca Microsoft Store ile sınırlı kalmayacak. İddialara göre Steam ve Epic Games Store gibi popüler platformları da destekleyecek. Yani cihaz, “sadece konsol” anlayışını tamamen geride bırakabilir.

FİYAT ETİKETİ CEP YAKACAK

Bu kadar güç, elbette bir bedelle geliyor. Sızıntılara göre yeni Xbox’ın fiyatı 800 ila 1.200 dolar arasında olacak. Bu da mevcut Xbox Series X’in neredeyse iki katı.