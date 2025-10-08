Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate fiyat artışlarını bazı ülkelerde erteledi

Microsoft geçtiğimiz hafta duyurduğu Xbox Game Pass Ultimate fiyat artışlarında geri adım attı. Yüzde 50 oranındaki zam kararının ardından şirket, Almanya, İrlanda, Güney Kore, Polonya ve Hindistan gibi ülkelerde mevcut aboneler için fiyatların şimdilik aynı kalacağını açıkladı.

XBOX GAME PASS ZAMMI ERTELENDİ

The Verge sitesinin haberine göre, bazı abonelere gönderilen e-postada, "Şu anda artış yalnızca yeni satın alımları etkileyecek ve otomatik yenilemeyi açtığınız sürece bulunduğunuz pazardaki mevcut aboneliğinizi etkilemeyecek. Planınızı iptal edip yeniden satın almayı seçerseniz, geçerli yeni tarifeden ücretlendirileceksiniz" ifadeleri yer aldı.

Fiyat artışlarının belirli pazarlarda ertelenmesi, Microsoft'un geçtiğimiz hafta paylaştığı takvime göre bir değişikliğe işaret ediyor. Şirketin oyun ve platform iletişim direktörü Dustin Blackwell, "Yeni tarife 1 Ekim'de ilk kez abone olacaklar için yürürlüğe girecek ve ardından mevcut aboneler için bir sonraki fatura döneminde, muhtemelen 4 Kasım'da uygulanacak" demişti.

Öte yandan Microsoft'un erteleme kararı Türkiye'yi kapsamıyor. Merak edenler için Game Pass zamlı fiyatları şu şekilde: