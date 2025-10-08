Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate fiyat artışlarını bazı ülkelerde erteledi

Xbox Game Pass Ultimate zammında Microsoft'tan geri adım. Bazı ülkelerde mevcut aboneler şimdilik eski fiyattan devam edecek. Peki Türkiye listede var mı?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.10.2025
10:55
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
10:55

Microsoft geçtiğimiz hafta duyurduğu Ultimate fiyat artışlarında geri adım attı. Yüzde 50 oranındaki zam kararının ardından şirket, Almanya, İrlanda, Güney Kore, Polonya ve Hindistan gibi ülkelerde mevcut aboneler için fiyatların şimdilik aynı kalacağını açıkladı.

XBOX GAME PASS ZAMMI ERTELENDİ

The Verge sitesinin haberine göre, bazı abonelere gönderilen e-postada, "Şu anda artış yalnızca yeni satın alımları etkileyecek ve otomatik yenilemeyi açtığınız sürece bulunduğunuz pazardaki mevcut aboneliğinizi etkilemeyecek. Planınızı iptal edip yeniden satın almayı seçerseniz, geçerli yeni tarifeden ücretlendirileceksiniz" ifadeleri yer aldı.

Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate fiyat artışlarını bazı ülkelerde erteledi

Fiyat artışlarının belirli pazarlarda ertelenmesi, 'un geçtiğimiz hafta paylaştığı takvime göre bir değişikliğe işaret ediyor. Şirketin oyun ve platform iletişim direktörü Dustin Blackwell, "Yeni tarife 1 Ekim'de ilk kez abone olacaklar için yürürlüğe girecek ve ardından mevcut aboneler için bir sonraki fatura döneminde, muhtemelen 4 Kasım'da uygulanacak" demişti.

Öte yandan Microsoft'un erteleme kararı Türkiye'yi kapsamıyor. Merak edenler için Game Pass zamlı fiyatları şu şekilde:

  • Game Pass Essential: aylık 209 TL
  • Game Pass Premium: aylık 409 TL
  • Game Pass Ultimate: aylık 799 TL
  • Game Pass PC: aylık 499 TL
Microsoft, Xbox Game Pass Ultimate fiyat artışlarını bazı ülkelerde erteledi
ETİKETLER
#microsoft
#xbox game pass
#fiyat artışı
#abonelik
#Oyuncak Makinesi
#Game Pass Zammı
#Teknoloji
