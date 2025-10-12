Menü Kapat
 Ümit Buget

Schengen'de yeni dönem: 10 Nisan 2026 son tarih!

AB, Schengen Bölgesi’nde kısa süreli seyahat eden AB üyesi olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alan Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’ni (EES) uygulamaya başlattı.

AA
12.10.2025
12.10.2025
Avrupa Birliği (AB), Şengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES), bugün itibarıyla uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Schengen'de yeni dönem: 10 Nisan 2026 son tarih!

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre sınır yönetimini dijitalleştirmeyi amaçlayan ve kademeli şekilde 29 ülkede geçerli olacak sistemin uygulanmasına başlandı.

AB’nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak.

Schengen'de yeni dönem: 10 Nisan 2026 son tarih!

YÜZ GÖRÜNTÜLERİ DE YER ALACAK!

Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak.

Schengen Bölgesi'nin güvenliğini artırmayı ve düzensiz göçün önlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen yeni sistemde kişilerin izin verilen kalış sürelerine uyup uymadıklarına ilişkin gerçek zamanlı bilgi sunulacak.

Kademeli uygulanacak sistem, ilk etapta belirli sınır geçiş noktalarında ve sınırlı işlevlerle kullanılacak.

Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek.

Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.​​​​​​​

