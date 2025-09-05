Schengen vizesinde yeni dönem: Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına büyük kolaylık

Yunanistan’ın Türkiye’deki resmi Schengen vize başvuru merkezi Kosmos Vize Hizmetleri, Türk vatandaşları için önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Avrupa Birliği’nin 15 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren “kademeli vize (Cascade)” sistemi, artık Türkiye’de yapılan başvurular için de uygulanacak.

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE KOLAYLIĞI

Yeni düzenleme, kısa süreli Schengen vizesine başvuran ve Türkiye’de ikamet eden tüm Türk vatandaşlarını kapsıyor. Ancak kamyon şoförleri bu kapsamın dışında tutuldu.

Sistemin sunduğu kolaylıktan yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin daha önce aldıkları Schengen vizelerini kurallara uygun şekilde kullanmış olmaları ve “güvenilir yolcu” statüsünde bulunmaları şart koşuluyor.

BULGARİSTAN’DAN TÜRK VATANDAŞLARINA YENİ VİZE DÜZENLEMESİ

Bulgaristan, Türk vatandaşlarının vize başvuru sürecini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yeni düzenlemeye göre, Bulgaristan’a ilk kez vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına 3 ila 6 ay süreli kısa dönem vize verilecek. Bu uygulama, başvuru sahiplerinin Bulgaristan’a giriş çıkışlarını daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesine imkan tanıyacak.

GÜVENİLİR YOLCULARA UZUN SÜRELİ VİZE FIRSATI

İlk vize kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaması halinde, sonraki başvurularda 1, 3 ve 5 yıllık çok girişli vizeler alınabilecek. Böylece, düzenli olarak Bulgaristan’a seyahat eden Türk vatandaşlarının işlemleri daha kolay olacak.

Bu adımın, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.