TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Schengen vizesinde yeni dönem: Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına büyük kolaylık

Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına vize sürecini kolaylaştıracak yeni bir adım atıldı. Yunanistan’ın resmi vize başvuru kurumu Kosmos Vize Hizmetleri, 15 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olan “kademeli vize (Cascade)” sistemini duyurdu. Bu uygulama sayesinde, daha önce aldığı vizeleri sorunsuz şekilde kullanan ve “güvenilir yolcu” statüsünde değerlendirilen Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma süreci hızlanacak. Düzenleme, yalnızca Türkiye’de ikamet eden başvuru sahiplerini kapsarken, kamyon şoförleri ise bu kolaylıktan yararlanamayacak.

Schengen vizesinde yeni dönem: Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına büyük kolaylık
’ın ’deki resmi vize başvuru merkezi Kosmos Vize Hizmetleri, Türk vatandaşları için önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Avrupa Birliği’nin 15 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren “kademeli vize (Cascade)” sistemi, artık Türkiye’de yapılan başvurular için de uygulanacak.

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE KOLAYLIĞI

Yeni düzenleme, kısa süreli Schengen vizesine başvuran ve Türkiye’de ikamet eden tüm Türk vatandaşlarını kapsıyor. Ancak kamyon şoförleri bu kapsamın dışında tutuldu.

Schengen vizesinde yeni dönem: Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına büyük kolaylık

Sistemin sunduğu kolaylıktan yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin daha önce aldıkları Schengen vizelerini kurallara uygun şekilde kullanmış olmaları ve “güvenilir yolcu” statüsünde bulunmaları şart koşuluyor.

https://x.com/Kosmos_Vize/status/1963880612206432653?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1963880612206432653%7Ctwgr%5E84507017c8a27b6b46852a492bc70de43273e552%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dunya.com%2Fgundem%2Fyunanistandan-turk-vatandaslarina-schengen-kolayligi-haberi-792798

BULGARİSTAN’DAN TÜRK VATANDAŞLARINA YENİ VİZE DÜZENLEMESİ

Bulgaristan, Türk vatandaşlarının vize başvuru sürecini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yeni düzenlemeye göre, Bulgaristan’a ilk kez vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına 3 ila 6 ay süreli kısa dönem vize verilecek. Bu uygulama, başvuru sahiplerinin Bulgaristan’a giriş çıkışlarını daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesine imkan tanıyacak.

Schengen vizesinde yeni dönem: Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına büyük kolaylık

GÜVENİLİR YOLCULARA UZUN SÜRELİ VİZE FIRSATI

İlk vize kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaması halinde, sonraki başvurularda 1, 3 ve 5 yıllık çok girişli vizeler alınabilecek. Böylece, düzenli olarak Bulgaristan’a seyahat eden Türk vatandaşlarının işlemleri daha kolay olacak.

Bu adımın, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.

