Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Üniversite kayıtlarıyla kira fiyatları uçtu! Aynı sokakta bile büyük uçurum: Öğrenciler zor durumda

İstanbul’da üniversite kayıt döneminde kira farkları yalnızca ilçeler arasında değil, mahallelerde de belirginleşti. Özellikle kampüslere yakın bölgelerde artış oranı yüzde 41’e ulaştı. Bu yükselişte ilk sırayı Çekmeköy aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 10:32

kayıt döneminin başlamasıyla birlikte ’da kiralık evlere yönelik talep hızla arttı. Özellikle üniversite kampüslerine yakın mahallelerde fiyat farkı dikkat çekici seviyelere ulaştı. GABORAS verilerine göre, aynı ilçede kampüse yakın bölgeler ile genel ortalama arasındaki kira farkı yüzde 40’a kadar çıkıyor.

Üniversite kayıtlarıyla kira fiyatları uçtu! Aynı sokakta bile büyük uçurum: Öğrenciler zor durumda

KAMPÜSE YAKIN MAHALLELER UÇUŞTA

İstanbul’un gelişen bölgelerinden Çekmeköy, yüzde 41’lik kira farkıyla listenin başında yer aldı. Fatih’te Beyazıt, Çapa ve Cerrahpaşa gibi kampüslere yakın mahallelerde kira farkı yüzde 30’a, Şişli’de yüzde 32’ye ulaştı. Eyüp’te fark yüzde 10 seviyesinde kalırken, Bayrampaşa’da bu oran yüzde 2,61’de sınırlı kaldı.

Esenyurt’ta fark yüzde 31,9, Beylikdüzü’nde yüzde 29,8, Maltepe’de yüzde 20 oldu. Üsküdar’da yüzde 24,8, Esenler’de yüzde 18,7, Pendik ve Ataşehir’de yüzde 17,9, Büyükçekmece’de yüzde 17,1, Avcılar’da ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti.

Üniversite kayıtlarıyla kira fiyatları uçtu! Aynı sokakta bile büyük uçurum: Öğrenciler zor durumda

İLÇELER ARASINDA MAKAS AÇILDI

İlçeler bazında incelendiğinde en yüksek kira artışı yüzde 19,9 ile Zeytinburnu’nda görüldü. Şile yüzde 17,1, Küçükçekmece yüzde 15,9, Arnavutköy yüzde 13,7, Beyoğlu yüzde 13,4, Bahçelievler yüzde 12,9 ve Beykoz yüzde 12,5 artış kaydetti. Öte yandan Başakşehir’de artış yüzde 7,97, Esenler’de yüzde 7,90, Ataşehir’de yüzde 4,86, Bağcılar’da ise yüzde 3,60’ta kaldı.

EN YÜKSEK KİRA KADIKÖY’DE

Kiraların en yüksek olduğu ilçe 56 bin lirayla Kadıköy oldu. Kadıköy’ü 54 bin lirayla Sarıyer, 51 bin lirayla Beşiktaş ve Zeytinburnu takip etti. Artış oranları ise daha sınırlı kaldı; Sarıyer’de yüzde 9,99, Beşiktaş’ta yüzde 8,43, Kadıköy’de yüzde 7,83 oldu.

Üniversite kayıtlarıyla kira fiyatları uçtu! Aynı sokakta bile büyük uçurum: Öğrenciler zor durumda

“ULAŞIM VE SOSYAL İMKÂNLAR BELİRLEYİCİ”

GABORAS CEO’su Ruhi Konak, İstanbul genelinde kira artışının yüzde 6,5 seviyesinde olduğunu, üniversite bölgelerinde ise bu oranın yüzde 9,8’e çıktığını söyledi. Konak, “Üsküdar, Şişli, Fatih, Bahçelievler ve Tuzla hem üniversitelere yakınlıkları hem de ulaşım kolaylığı ve sosyal imkânlarıyla öne çıkıyor. Öğrenciler için bu bölgeler yüksek kiralara rağmen cazip olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

EN DÜŞÜK KİRA ESENYURT’TA

Aylık kira bedeli en düşük ilçe 16 bin lirayla Esenyurt oldu. Arnavutköy’de kira ortalaması 18 bin, Bağcılar ve Sultanbeyli’de 20 bin, Fatih ve Sultangazi’de 21 bin, Gaziosmanpaşa’da 23 bin 500, Çatalca ve Avcılar’da 23 bin, Bayrampaşa ve Güngören’de 24 bin, Pendik’te ise 29 bin 500 liraya ulaştı.

Üniversite kayıtlarıyla kira fiyatları uçtu! Aynı sokakta bile büyük uçurum: Öğrenciler zor durumda
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çay fiyatlarına zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
Emekliler bu ilçelere akın ediyor: Şehirden kaçıp oraya yerleşiyorlar!
ETİKETLER
#istanbul
#öğrenci
#üniversite
#üniversite
#İstanbul kira
#Kiralık_ev
#Kira_artışı
#Kampüs
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.