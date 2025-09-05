Üniversite kayıtlarıyla kira fiyatları uçtu! Aynı sokakta bile büyük uçurum: Öğrenciler zor durumda

Üniversite kayıt döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul’da kiralık evlere yönelik talep hızla arttı. Özellikle üniversite kampüslerine yakın mahallelerde fiyat farkı dikkat çekici seviyelere ulaştı. GABORAS verilerine göre, aynı ilçede kampüse yakın bölgeler ile genel ortalama arasındaki kira farkı yüzde 40’a kadar çıkıyor.

KAMPÜSE YAKIN MAHALLELER UÇUŞTA

İstanbul’un gelişen bölgelerinden Çekmeköy, yüzde 41’lik kira farkıyla listenin başında yer aldı. Fatih’te Beyazıt, Çapa ve Cerrahpaşa gibi kampüslere yakın mahallelerde kira farkı yüzde 30’a, Şişli’de yüzde 32’ye ulaştı. Eyüp’te fark yüzde 10 seviyesinde kalırken, Bayrampaşa’da bu oran yüzde 2,61’de sınırlı kaldı.

Esenyurt’ta fark yüzde 31,9, Beylikdüzü’nde yüzde 29,8, Maltepe’de yüzde 20 oldu. Üsküdar’da yüzde 24,8, Esenler’de yüzde 18,7, Pendik ve Ataşehir’de yüzde 17,9, Büyükçekmece’de yüzde 17,1, Avcılar’da ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti.

İLÇELER ARASINDA MAKAS AÇILDI

İlçeler bazında incelendiğinde en yüksek kira artışı yüzde 19,9 ile Zeytinburnu’nda görüldü. Şile yüzde 17,1, Küçükçekmece yüzde 15,9, Arnavutköy yüzde 13,7, Beyoğlu yüzde 13,4, Bahçelievler yüzde 12,9 ve Beykoz yüzde 12,5 artış kaydetti. Öte yandan Başakşehir’de artış yüzde 7,97, Esenler’de yüzde 7,90, Ataşehir’de yüzde 4,86, Bağcılar’da ise yüzde 3,60’ta kaldı.

EN YÜKSEK KİRA KADIKÖY’DE

Kiraların en yüksek olduğu ilçe 56 bin lirayla Kadıköy oldu. Kadıköy’ü 54 bin lirayla Sarıyer, 51 bin lirayla Beşiktaş ve Zeytinburnu takip etti. Artış oranları ise daha sınırlı kaldı; Sarıyer’de yüzde 9,99, Beşiktaş’ta yüzde 8,43, Kadıköy’de yüzde 7,83 oldu.

“ULAŞIM VE SOSYAL İMKÂNLAR BELİRLEYİCİ”

GABORAS CEO’su Ruhi Konak, İstanbul genelinde kira artışının yüzde 6,5 seviyesinde olduğunu, üniversite bölgelerinde ise bu oranın yüzde 9,8’e çıktığını söyledi. Konak, “Üsküdar, Şişli, Fatih, Bahçelievler ve Tuzla hem üniversitelere yakınlıkları hem de ulaşım kolaylığı ve sosyal imkânlarıyla öne çıkıyor. Öğrenciler için bu bölgeler yüksek kiralara rağmen cazip olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

EN DÜŞÜK KİRA ESENYURT’TA

Aylık kira bedeli en düşük ilçe 16 bin lirayla Esenyurt oldu. Arnavutköy’de kira ortalaması 18 bin, Bağcılar ve Sultanbeyli’de 20 bin, Fatih ve Sultangazi’de 21 bin, Gaziosmanpaşa’da 23 bin 500, Çatalca ve Avcılar’da 23 bin, Bayrampaşa ve Güngören’de 24 bin, Pendik’te ise 29 bin 500 liraya ulaştı.