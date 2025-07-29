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 | Özge Sönmez

Türkler buraya akın etti! Ev alana pasaport: Schengen dahil, vizesiz 150 ülke

Karayipler'de 200 bin dolarlık yatırım sayesinde hem vatandaşlık hem de Schengen bölgesi de dahil olmak üzere 150'ye kadar ülkeye vizesiz erişim Türk yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Karayip pasaportlarına ilgi her geçen gün artarken, emlak satışları da patladı.

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Türkler buraya akın etti! Ev alana pasaport: Schengen dahil, vizesiz 150 ülke
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:48

BBC’nin haberine göre Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, St. Kitts ve Nevis ile St. Lucia, belirli bir yatırım karşılığında vatandaşlık imkânı sunuyor. 200 bin dolar tutarında emlak yatırımı yapan kişiler, bu ülke vatandaşlığını alarak Schengen ülkeleri de dahil olmak üzere 150’den fazla ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Türkler buraya akın etti! Ev alana pasaport: Schengen dahil, vizesiz 150 ülke

Vergi avantajları ve çifte vatandaşlık hakkı gibi ek teşvikler ise bu ülkeleri yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. Özellikle vergi muafiyetleri ve ikinci pasaportla elde edilen serbest dolaşım imkânı, yatırımcıların tercihini belirliyor.

TÜRK YATIRIMCILARIN SAYISI ARTIYOR

Lüks emlak piyasasında faaliyet gösteren Antigua merkezli Luxury Locations şirketinin sahibi Nadia Dyson, taleplere yetişemediklerini ifade etti. Dyson, şu anda başvuruların yüzde 70’inin vatandaşlık amacıyla yapıldığını, bunların büyük bölümünü ABD vatandaşlarının oluşturduğunu, ancak Türklerin de önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Dyson, 2025’in ikinci çeyreğinde Türklerin başvuru sahiplerinin yüzde 4’ünü oluşturduğunu, genel başvurular içinde ise Karayip ülkelerine yapılan Türk başvurularının yüzde 10 seviyelerine ulaştığını söyledi. En çok tercih edilen ülkeler arasında Antigua & Barbuda, St. Lucia ve Grenada öne çıkıyor.

Türkler buraya akın etti! Ev alana pasaport: Schengen dahil, vizesiz 150 ülke
Türkler buraya akın etti! Ev alana pasaport: Schengen dahil, vizesiz 150 ülke

Ayrıca Türk vatandaşları, bilgi taleplerinde de dikkat çekiyor. Antigua ve Barbuda, Grenada ve St. Lucia vatandaşlık programları, Türklerin en çok bilgi almak istediği seçenekler arasında ilk 10’a girmiş durumda.

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ETİKETLER
#Schengen vizesi
#Antigua Ve Barbuda
#Vatandaşlık Programları
#Yatırım Vatandaşlığı
#Karayip Ülkeleri
#Türk Yatırımcılar
#Yaşam
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