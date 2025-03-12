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 | Ömer Faruk Dogan

Google, Gemma 3 modelini tanıttı: Tek GPU ile rakiplerini geride bırakan yapay zeka

Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma 3'ü duyurdu. Tek GPU ile rakiplerini geride bıraktığı belirtilen model, metin, görüntü ve videoları analiz edebiliyor. 4 farklı boyutta sunulan Gemma 3, kullanıma açıldı.

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KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 17:41

Google, Gemini Yapay Zeka teknolojisi temel alınarak geliştirilen Gemma serisini güncelleyerek yeni nesil Gemma 3 modelini duyurdu. Geliştiricilere yönelik tasarlanan model, telefonlardan iş istasyonlarına kadar farklı cihazlarda çalışabilen yapay zeka uygulamaları geliştirmek için kullanılabilecek. 35'ten fazla dili destekleyen sistem metin, görüntü ve kısa videoları analiz edebilme yeteneğine sahip.

GEMMA 3 MODELİ NELER YAPABİLİYOR?

Gemma 3'ün, tek GPU ile çalışan sistemlerde rakiplerini geride bıraktığını öne süren Google, modelin Meta Llama, DeepSeek ve OpenAI gibi yapay zeka çözümlerine kıyasla daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor.

Ayrıca Nvidia'nın GPU'ları ve özel yapay zeka donanımları için optimize edilen Gemma 3, yüksek çözünürlüklü ve kare olmayan görüntülerle daha başarılı analizler yapabiliyor. Güvenlik de unutulmamış. Modelin sahip olduğu ShieldGemma 2 güvenlik sınıflandırıcısı, cinsel içerikli, tehlikeli veya şiddet içeren görselleri filtreleyerek kullanıcılara daha güvenli bir kullanım sağlamayı hedefliyor.

4 FARKLI BOYUTTA MEVCUT

Gemma 3; 1B, 4B, 12B ve 27B olmak üzere 4 farklı boyutta mevcut olup, Gemini 2.0 modellerine güç veren aynı araştırma ve teknolojiden üretildi.

128k-token oranında bir bağlam penceresi içeren ve fonksiyon çağırmayı destekleyen model, 30 yüksek çözünürlüklü görüntü, yaklaşık 200 sayfalık kitap veya 1 saat ya da daha fazla videoyu işleyebilecek kapasitede.

GEMMA 3 NASIL KULLANILIR?

Gemma 3 modelini Google AI Studio ile doğrudan tarayıcınızdan kullanabilirsiniz. Yanı sıra Hugging Face, Ollama veya Kaggle platformları üzerinden indirebilirsiniz.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google Translate nedir?
Google Translate, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir çeviri hizmetidir. Metin, belge ve web sitelerini farklı diller arasında otomatik olarak çevirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi kullanır.
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