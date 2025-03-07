Google Gemini asistanı, Android Auto ile araçlara geliyor

Google, yapay zeka destekli asistanı Gemini'ı Android Auto'ya entegre etmeye hazırlanıyor. Test aşamasındaki Gemini Live özelliği sayesinde sesli konuşarak araç içinde müzik açma, navigasyon ve seyahat önerileri gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz.

Google, Android ekosisteminde Gemini'a daha fazla yer açmaya devam ediyor. Yapay zeka tabanlı asistan, akıllı telefonların ardından Google TV, akıllı hoparlörler ve Wear OS gibi platformlara gelmeye hazırlanırken, araç içi kullanım için de geliştirmeler sürüyor.

Android Auto'da Gemini'a dair ilk ipuçları yılın başlarında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Android Authority sitesi, Gemini'ı Android Auto'da çalıştırmayı başardı ve aynı zamanda daha gelişmiş bir konuşma deneyimi sunan Gemini Live'ın test edildiğini tespit etti.

Şu anki testlerde Gemini Live, Android Auto'nun arayüzünde bir düğme olarak yer alıyor ve etkinleştirildiğinde medya widget'ının yerine geçiyor. Geliştirme sürecinin tamamlanmasıyla araç içi yapay zeka destekli asistanın daha geniş yeteneklere kavuşması bekleniyor.

GOOGLE GEMINI, NELER YAPABİLİYOR?

Google Gemini asistanı sayesinde, navigasyondan seyahat önerilerine, Spotify veya YouTube Müzik'ten şarkı açmaya kadar, normalde ellerinizi kullanmanız gereken birçok işlemi sesli komutlarla halledebilirsiniz.