TGRT Haber
Editor
Editor
 | Sumru Tarhan

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Bulgaristan maçında forma giyemedi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak olan Türkiye Gürcistan maçında Barış Alper Yılmaz oynayacak mı merakla bekleniyor. Turnuvada üçüncü maçta kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Bulgaristan maçında forma giyemedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 11:16

Aldığı kırmızı kart sebebiyle maçında forma giyemeyen 'ın Gürcistan maçında oynayıp oynamayacağına dair araştırmalar sürüyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ GÜRCİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 14 Ekim'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Milli takım aday kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart cezasından dolayı Bulgaristan maçında forma giyememişti. Cezası sona eren Yılmaz, Gürcistan maçında teknik direktörün şans vermesi durumunda oynayabilecek.

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Bulgaristan maçında forma giyemedi

BARIŞ ALPER YILMAZ TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇINDA VAR MI?

Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyebilecek. Nefes kesen karşılaşma 14 Ekim tarihinde oynanırken Barış Alper Yılmaz, şans verilmesi halinde yarınki maçta oynayabilecek. Barış Alper Yılmaz dışında milli takımımızda eksik bulunmuyor. Yarınki maça tam kadro olarak çıkabileceğiz.

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Bulgaristan maçında forma giyemedi

TÜRKİYE BULGARİSTAN MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bulgaristan maçında olan ilk 11 kadromuzun çok fazla değişmeden Gürcistan maçında da uygulanması bekleniyor. Bulgaristan maçındaki ilk 11'de eksik olan Barış Alper Yılmaz'ın muhtemel kadroda yer alacağı tahmin ediliyor. Bulgaristan Türkiye maçının ilk 11'i şöyleydi:

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem.

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Bulgaristan maçında forma giyemedi

BERKE ÖZER KADRODA MI?

TFF A Milli Takım aday kadrosunda yer alan milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrılması üzerine Berke'nin yerine RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in aday kadroya dahil edildi.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Bulgaristan maçında forma giyemedi

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Bulgaristan maçında forma giyemedi

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen karşılaşma 14 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak. İlk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenen milli takımımız, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yenerken Gürcistan son maçında İspanya'ya karşı 2-0 mağlup oldu.

ETİKETLER
#bulgaristan
#barış alper yılmaz
#a milli futbol takımı
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Gürcistan
#Aktüel
