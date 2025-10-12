Kenan Yıldız Türkiye'de hangi takımı tutuyor? Milli futbolcunun tuttuğu takım gündemde

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, A Milli Takım'da oldukça başarılı performans göstermeye devam ediyor. Milli formayla çıktığı 24 maçta toplam 4 gol atan Kenan Yıldız'ın Türkiye'de hangi takımı tuttuğu ise gündem oldu.

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Kenan Yıldız'ın Türkiye'de hangi takımı tuttuğuna dair bugüne kadar yapılmış bir açıklaması bulunmuyor.

Sosyal medyada ise kullanıcılar tarafından Kenan Yıldız'ın küçüklüğüne ait olduğu iddia edilen Galatasaray ve Fenerbahçeli fotoğraflar paylaşılıyor. Bu fotoğraflardan yola çıkarak kullanıcılar Kenan Yıldız'ın Galatasaray veya Fenerbahçeli olduğunu iddia ediyor.

Ancak bu iddiaların herhangi bir gerçekliği bulunmuyor. Milli futbolcu bugüne kadar Türkiye'de hangi takımı tuttuğuna veya bir takım tutup, tutmadığına dair bir açıklama yapmadı.

KENAN YILDIZ GALATASARAYLI MI?

Sosyal medyada iddia edilenlere göre Kenan Yıldız'ın geçmişte Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafta, Galatasaraylı bir battaniye ile uyuduğu görülüyor. Ancka fotoğrafın doğru olup olmadığı ve fotoğraftakinin Kenan Yıldız olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

KENAN YILDIZ FENERBAHÇELİ Mİ?

Kenan Yıldız'a ait olduğu söylenen Fenerbahçe formalı çocukluk fotoğrafı bulunuyor. Ayrıca sarı-lacivertlilerin efsane kaptanlarından Volkan Demirel ile fotoğrafı olduğu da iddia ediliyor. Ancak bu iki fotoğrafta yer alan çocukların Kenan Yıldız olduğuna dair herhangi bir kanıt mevcut değil.