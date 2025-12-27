Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Semih Kılıçsoy 3 puanı getirdi: Maradona golüyle Cagliari'yi zafere taşıdı!

İtalya Serie A'da Torino ile Cagliari sahaya çıktı. Semih Kılıçsoy'un mükemmel bir galibiyet golü attığı mücadele, Cagliari adına kritik bir zaferle sonuçlandı.

Cagliari, Serie A'nın 17. haftasında Torino deplasmanına konuk oldu. Maçın 27. dakikasinda Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 geriye düşen Cagliari, ardından ise Matteo Prati (45) ve Semih Kılıçsoy (66) ile skor tabelasını değiştirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

SEMİH KILIÇSOY'DAN HARİKA GOL

Geçen hafta güzel bir gol atan ve Cagliari kariyerindeki ilk skor katkısını sağlayan Semih Kılıçsoy, bugünkü Torino deplasmanında ise adeta şapkadan tavşan çıkardı! Esasen ise 20 yaşındaki forvet, orta sahanın gerisinden aldığı topu rakip ceza sahasına kadar çalımlarla taşıdı ve harika bir son vuruşla da takımına zaferi getirdi.

CAGLIARİ KÜME HATTINDAN UZAKLAŞTI

Bu galibiyetle 18 puana ulaşan Cagliari, 12 puanlı Verona'ya 2 maçlık fark atmış oldu ve lig arasının yaklaştığı dönemde rahat bir nefes aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

SEMİH KILIÇSOY'UN BONSERVİSİ NE KADAR?
Cagliari; Beşiktaş'tan kiraladığı genç hücumcuyu satın almak istemesi halinde, 12 milyon Euro bonservis ödeyecek.
