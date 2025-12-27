Semih Kılıçsoy 3 puanı getirdi: Maradona golüyle Cagliari'yi zafere taşıdı!

Cagliari, Serie A'nın 17. haftasında Torino deplasmanına konuk oldu. Maçın 27. dakikasinda Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 geriye düşen Cagliari, ardından ise Matteo Prati (45) ve Semih Kılıçsoy (66) ile skor tabelasını değiştirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

SEMİH KILIÇSOY'DAN HARİKA GOL

Geçen hafta güzel bir gol atan ve Cagliari kariyerindeki ilk skor katkısını sağlayan Semih Kılıçsoy, bugünkü Torino deplasmanında ise adeta şapkadan tavşan çıkardı! Esasen ise 20 yaşındaki forvet, orta sahanın gerisinden aldığı topu rakip ceza sahasına kadar çalımlarla taşıdı ve harika bir son vuruşla da takımına zaferi getirdi.

CAGLIARİ KÜME HATTINDAN UZAKLAŞTI

Bu galibiyetle 18 puana ulaşan Cagliari, 12 puanlı Verona'ya 2 maçlık fark atmış oldu ve lig arasının yaklaştığı dönemde rahat bir nefes aldı.