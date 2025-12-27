Fenerbahçe'de stoper transferi: Her şey 'o' isme bağlı!

Fenerbahçe'de yıldız savunmacı transferi için Jayden Oosterwolde'nin süreci gözetilecek. Halihazırdaki savunma rotasyonunu yeterli bulan Fenerbahçe yönetimi, talipleri olan Jayden Oosterwolde'nin tercihine göre yeni bir yatırım yapacak.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER PLANLAMASINDA JAYDEN OOSTERWOLDE ETKİSİ

Fenerbahçe'de yatırım önceliği ön bölgelere verilmişken, Jayden Oosterwolde özelinde ise bambaşka bir ihtimal gündeme alındı! Zira Hollandalı savunmacıya Avrupa'dan pek çok takım talip olurken, Fenerbahçe de Jayden Oosterwolde'nin ayrılığı düşünmesine göre yeni bir takviye yapmayı tasarladı.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ STOPER TANDEMİ

Milan Skriniar'dan çok memnun olan Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılığıyla birlikte yine tecrübeli bir isimle anlaşmak ve savunmadaki kaliteyi artırmak istiyor.

JAYDEN OOSTERWOLDE VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 87 maça çıkan Jayden Oosterwolde, bu süreçte 2 gol ile 1 asist katkısı sağlamış ve ayrıca yüksek sertlik dozajıyla da savunmada beklentileri karşılamıştı.