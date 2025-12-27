Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de stoper transferi: Her şey 'o' isme bağlı!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde üzerinden yeni bir transfer senaryosu oluştu. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Jayden Oosterwolde'nin ayrılık sürecine göre stoper hamlesi yapmaya karar verdi.

Fenerbahçe'de stoper transferi: Her şey 'o' isme bağlı!
Burak Ayaydın
27.12.2025
27.12.2025
Fenerbahçe'de yıldız savunmacı transferi için Jayden Oosterwolde'nin süreci gözetilecek. Halihazırdaki savunma rotasyonunu yeterli bulan Fenerbahçe yönetimi, talipleri olan Jayden Oosterwolde'nin tercihine göre yeni bir yatırım yapacak.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER PLANLAMASINDA JAYDEN OOSTERWOLDE ETKİSİ

Fenerbahçe'de yatırım önceliği ön bölgelere verilmişken, Jayden Oosterwolde özelinde ise bambaşka bir ihtimal gündeme alındı! Zira Hollandalı savunmacıya Avrupa'dan pek çok takım talip olurken, Fenerbahçe de Jayden Oosterwolde'nin ayrılığı düşünmesine göre yeni bir takviye yapmayı tasarladı.

Fenerbahçe'de stoper transferi: Her şey 'o' isme bağlı!

FENERBAHÇE'DE YILDIZ STOPER TANDEMİ

Milan Skriniar'dan çok memnun olan Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılığıyla birlikte yine tecrübeli bir isimle anlaşmak ve savunmadaki kaliteyi artırmak istiyor.

Fenerbahçe'de stoper transferi: Her şey 'o' isme bağlı!

JAYDEN OOSTERWOLDE VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 87 maça çıkan Jayden Oosterwolde, bu süreçte 2 gol ile 1 asist katkısı sağlamış ve ayrıca yüksek sertlik dozajıyla da savunmada beklentileri karşılamıştı.

Fenerbahçe'de stoper transferi: Her şey 'o' isme bağlı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE JAYDEN OOSTERWOLDE İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki Hollandalı için Parma ile 6 milyon Euroya anlaşmıştı.
Fenerbahçe Beko sahasında kazandı ve Beşiktaş Gain'i takibini sürdürdü!
Galatasaray'da Okan Buruk'un zorlu sınavı: Mauro Icardi'den bambaşka hesap!
#Futbol
#Spor
