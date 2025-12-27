Fatih'te karşıdan geçerken otobüsün altında kaldı

Kategoriler
İstanbul
Fatih'te Fevzipaşa Caddesi'nde 25 Aralık'ta yolun karşısına geçmek isteyen kişi İETT otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan söz konusu yayaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan yayayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yayanın yerde yatması ve çevredeki vatandaşların müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.