Esenyurt'ta feci kaza! Otobüs şarampole devrildi: Hayatını kaybeden ve yaralılar var

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi üzerinde bulunan Nazım Hikmet Bulvarı yolunda bir otobüs sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

İLK BİLGİLERE GÖRE ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

KAZANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Olay yerinden edinilen bilgilere göre yağış sebebiyle kayganlaşan eğimli yolda sürücünün araç kontrolünü kaybetmesiyle boş araziye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada saat 17.10 sıralarında meydana gelen kazada yağıştan dolayı aracın devrildiği bildirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 1'i ağır 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

https://x.com/TC_istanbul/status/2004934118820503968?s=20