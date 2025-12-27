Muğla Marmaris'te deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem kaydetti.

Saat 18.16'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.48 kilometre olarak kaydedildi.

Hissedenlerde kısa süreli korkuya neden olan sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/2004936457983553967