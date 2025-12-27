Chelsea Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği İngiltere Premier Lig'de 27 Aralık Cumartesi günü Chelsea ile Aston Villa mücadele edecek. Nefes kesen maçın yayınlandığı kanal da belli oldu.

CHELSEA ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşamın maç programına göre Chelsea Aston Villa maçı oynanacak. Heyecanla beklenen müsabaka beIN Sports 3 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı şifresiz olarak izleyebilecek.

CHELSEA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

BUGÜNÜN MAÇLARI 27 ARALIK

Trendyol 1. Lig

13:30 Sivasspor - Bandırmaspor | TRT Spor, beIN Sports Max 1

13:30 Sarıyer - Bodrumspor | beIN Sports 2, tabii Spor 6

16:00 Vanspor - Hatayspor | TRT Spor, beIN Sports 2

19:00 Pendikspor - Esenler Erokspor | TRT Spor, beIN Sports 2

TFF 2. Lig

14:00 Sincan Bld - Şanlıurfaspor | Sıfır TV

İtalya Serie A

14:30 Parma - Fiorentina | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus

17:00 Lecce - Como | Tivibu Spor 2, S Sport Plus

17:00 Torino - Cagliari | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus

20:00 Udinese - Lazio | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus

22:45 Pisa - Juventus | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

15:30 Nottingham Forest - Manchester City | beIN Sports 3

18:00 Arsenal - Brighton | beIN Sports 3

18:00 Brentford - Bournemouth | beIN Sports Max 1

18:00 Burnley - Everton | beIN Sports, beIN Connect

18:00 Liverpool - Wolverhampton | beIN Sports 4

18:00 West Ham - Fulham | beIN Sports Max 2

20:30 Chelsea - Aston Villa | beIN Sports 3

İskoçya Premier Lig

15:30 Hibernian - Hearts | tabii Spor, S Sport Plus

18:00 Livingston - Celtic | S Sport Plus

20:45 Aberdeen - Dundee United | TRT Spor, S Sport Plus

Suudi Arabistan Pro Lig

17:50 Al Nassr - Al Okhdood | tabii Spor, S Sport Plus

20:30 Al Ittihad - Al Shabab | tabii Spor, S Sport Plus

CAF Afrika Uluslar Kupası

15:30 Benin - Botsvana | Exxen

18:00 Senegal - Demokratik Kongo | Exxen

20:30 Uganda - Tanzanya | Exxen

23:00 Nijerya - Tunus | Exxen