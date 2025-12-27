Chelsea Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir belli oldu

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği İngiltere Premier Lig'de 27 Aralık Cumartesi günü Chelsea ile Aston Villa mücadele edecek. Nefes kesen maçın yayınlandığı kanal da belli oldu.
Bu akşamın maç programına göre Chelsea Aston Villa maçı oynanacak. Heyecanla beklenen müsabaka beIN Sports 3 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı şifresiz olarak izleyebilecek.
Premier Lig'de bu akşam oynanacak olan müsabaka beIN Sports 3 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Trendyol 1. Lig
13:30 Sivasspor - Bandırmaspor | TRT Spor, beIN Sports Max 1
13:30 Sarıyer - Bodrumspor | beIN Sports 2, tabii Spor 6
16:00 Vanspor - Hatayspor | TRT Spor, beIN Sports 2
19:00 Pendikspor - Esenler Erokspor | TRT Spor, beIN Sports 2
TFF 2. Lig
14:00 Sincan Bld - Şanlıurfaspor | Sıfır TV
İtalya Serie A
14:30 Parma - Fiorentina | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
17:00 Lecce - Como | Tivibu Spor 2, S Sport Plus
17:00 Torino - Cagliari | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
20:00 Udinese - Lazio | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
22:45 Pisa - Juventus | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
15:30 Nottingham Forest - Manchester City | beIN Sports 3
18:00 Arsenal - Brighton | beIN Sports 3
18:00 Brentford - Bournemouth | beIN Sports Max 1
18:00 Burnley - Everton | beIN Sports, beIN Connect
18:00 Liverpool - Wolverhampton | beIN Sports 4
18:00 West Ham - Fulham | beIN Sports Max 2
20:30 Chelsea - Aston Villa | beIN Sports 3
İskoçya Premier Lig
15:30 Hibernian - Hearts | tabii Spor, S Sport Plus
18:00 Livingston - Celtic | S Sport Plus
20:45 Aberdeen - Dundee United | TRT Spor, S Sport Plus
Suudi Arabistan Pro Lig
17:50 Al Nassr - Al Okhdood | tabii Spor, S Sport Plus
20:30 Al Ittihad - Al Shabab | tabii Spor, S Sport Plus
CAF Afrika Uluslar Kupası
15:30 Benin - Botsvana | Exxen
18:00 Senegal - Demokratik Kongo | Exxen
20:30 Uganda - Tanzanya | Exxen
23:00 Nijerya - Tunus | Exxen