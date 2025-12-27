Nijerya Tunus maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İki takım karşı karşıya gelecek

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Afrika Uluslar Kupası'nda bu akşam Nijerya ile Tunus karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka bugün 23.00'te başlarken yayınlandığı kanal duyuruldu.

NİJERYA TUNUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor’dan Paul Onuachu, Galatasaray’dan Victor Osimhen ve Beşiktaş’tan Wilfred Ndidi bu akşam karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maç, Exxen platformunda canlı olarak takip edilebilecek. Heyecanla beklenen müsabaka bu akşam 23.00'te başlarken Exxen ekranlarından izlenebilecek.

NİJERYA TUNUS MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Nijerya ile Tunus 27 Aralık 2025 Cumartesi TSİ 23.00'te Complexe Sportif de Fès'te karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç Exxen ekranlarında canlı olarak takip edilecek.

AFRİKA KUPASI'NDA BUGÜNÜN MAÇLARI

CAF Afrika Uluslar Kupası

15:30 Benin - Botsvana | Exxen

18:00 Senegal - Demokratik Kongo | Exxen

20:30 Uganda - Tanzanya | Exxen

23:00 Nijerya - Tunus | Exxen