Nijerya Tunus maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İki takım karşı karşıya gelecek

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Afrika Uluslar Kupası'nda bu akşam Nijerya ile Tunus karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka bugün 23.00'te başlarken yayınlandığı kanal duyuruldu.
Trabzonspor’dan Paul Onuachu, Galatasaray’dan Victor Osimhen ve Beşiktaş’tan Wilfred Ndidi bu akşam karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maç, Exxen platformunda canlı olarak takip edilebilecek. Heyecanla beklenen müsabaka bu akşam 23.00'te başlarken Exxen ekranlarından izlenebilecek.
Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Nijerya ile Tunus 27 Aralık 2025 Cumartesi TSİ 23.00'te Complexe Sportif de Fès'te karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç Exxen ekranlarında canlı olarak takip edilecek.
CAF Afrika Uluslar Kupası
15:30 Benin - Botsvana | Exxen
18:00 Senegal - Demokratik Kongo | Exxen
20:30 Uganda - Tanzanya | Exxen
23:00 Nijerya - Tunus | Exxen