TGRT Haber
Spor
Editor
 Sumru Tarhan

Nijerya Tunus maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İki takım karşı karşıya gelecek

Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nda ikinci maçlar devam ederken Nijerya Tunus maçının canlı hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Heyecanla beklenen müsabaka için bekleyiş sürerken maç, 23.00'te başlayacak.

Nijerya Tunus maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İki takım karşı karşıya gelecek
Haber Merkezi
27.12.2025
17:18
27.12.2025
17:18

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Afrika Uluslar Kupası'nda bu akşam Nijerya ile Tunus karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka bugün 23.00'te başlarken yayınlandığı kanal duyuruldu.

NİJERYA TUNUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor’dan Paul Onuachu, Galatasaray’dan Victor Osimhen ve Beşiktaş’tan Wilfred Ndidi bu akşam karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maç, Exxen platformunda canlı olarak takip edilebilecek. Heyecanla beklenen müsabaka bu akşam 23.00'te başlarken Exxen ekranlarından izlenebilecek.

Nijerya Tunus maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İki takım karşı karşıya gelecek

NİJERYA TUNUS MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Nijerya ile Tunus 27 Aralık 2025 Cumartesi TSİ 23.00'te Complexe Sportif de Fès'te karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç Exxen ekranlarında canlı olarak takip edilecek.

Nijerya Tunus maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İki takım karşı karşıya gelecek

AFRİKA KUPASI'NDA BUGÜNÜN MAÇLARI

CAF Afrika Uluslar Kupası
15:30 Benin - Botsvana | Exxen
18:00 Senegal - Demokratik Kongo | Exxen
20:30 Uganda - Tanzanya | Exxen
23:00 Nijerya - Tunus | Exxen

#Spor
