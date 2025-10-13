KYK kredi borcu ödemesi ne zaman başlar 2025? KYK kredisi faizli mi, ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'ın açıklamasının ardından KYK kredi borcu ödemesinin ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Öğrenciler tarafından YKK kredisi faizli mi, ne kadar olduğu araştırılıyor.

KYK KREDİ BORCU ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK kredi borcu ödemeleri eğitim süresinin sona ermesinin ardından 2 yıl sonra başlıyor. Öğrenciler üniversiteden mezun olduktan 2 yıl sonra taksitli bir şekilde KYK kredilerinin geri ödemesini gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinin 1. sınıflarına başlayan ve kredi alan öğrencilerin geri ödemesi 2031 yılında başlayacak. Ön lisans bölümlerinin 1. sınıflarda okuyan ve kredi alacak öğrencilerin KYK kredi borcu geri ödemesi ise 2029 yılında taksitli olarak gerçekleştirilecek.

KYK kredi geri ödemelerini öğrenciler aldığı kadar sürede ve aylık taksitlerde ödüyorlar.

KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ, NE KADAR 2025?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuyla ilgili 2024 yılında yaptığı açıklamada KYK kredisi geri ödemelerinde herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmadığını, sadece alınan kredi üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

DMM'nin 2024 yılında yaptığı paylaşımda konuyla ilgili yer alan ifadeler ise şöyle:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınan ve başvuru yapan öğrencilere bu yıl yaklaşık 20 milyar lira öğrenim kredisi ve 15 milyar lira da burs ödemesi yapılmıştır. Öğrenim kredisi geri ödemeleri, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın, sadece alınan kredi üzerinden yapılmaktadır."