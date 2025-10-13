Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

KYK kredi borcu ödemesi ne zaman başlar 2025? KYK kredisi faizli mi, ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından KYK kredi ve burs başvurularının başladığını duyurdu. Başvuruların başlamasının ardından KYK kredi borcu ödemesi ne zaman başlar sorusu gündeme geldi. Öğrenciler tarafından KYK kredisi faizli mi, ne kadar olduğu araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KYK kredi borcu ödemesi ne zaman başlar 2025? KYK kredisi faizli mi, ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 10:54

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili Gençler; GSB ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'ın açıklamasının ardından kredi borcu ödemesinin ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Öğrenciler tarafından YKK kredisi faizli mi, ne kadar olduğu araştırılıyor.

KYK kredi borcu ödemesi ne zaman başlar 2025? KYK kredisi faizli mi, ne kadar?

KYK KREDİ BORCU ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK kredi borcu ödemeleri eğitim süresinin sona ermesinin ardından 2 yıl sonra başlıyor. Öğrenciler üniversiteden mezun olduktan 2 yıl sonra taksitli bir şekilde KYK kredilerinin geri ödemesini gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinin 1. sınıflarına başlayan ve kredi alan öğrencilerin geri ödemesi 2031 yılında başlayacak. Ön lisans bölümlerinin 1. sınıflarda okuyan ve kredi alacak öğrencilerin KYK kredi borcu geri ödemesi ise 2029 yılında taksitli olarak gerçekleştirilecek.

KYK kredi geri ödemelerini öğrenciler aldığı kadar sürede ve aylık taksitlerde ödüyorlar.

KYK kredi borcu ödemesi ne zaman başlar 2025? KYK kredisi faizli mi, ne kadar?

KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ, NE KADAR 2025?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuyla ilgili 2024 yılında yaptığı açıklamada KYK kredisi geri ödemelerinde herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmadığını, sadece alınan kredi üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

DMM'nin 2024 yılında yaptığı paylaşımda konuyla ilgili yer alan ifadeler ise şöyle:

" yurtlarında barınan ve başvuru yapan öğrencilere bu yıl yaklaşık 20 milyar lira öğrenim kredisi ve 15 milyar lira da burs ödemesi yapılmıştır. Öğrenim kredisi geri ödemeleri, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın, sadece alınan kredi üzerinden yapılmaktadır."

ETİKETLER
#gençlik ve spor bakanlığı
#kyk
#burs
#Kyk Kredisi
#Öğrenim Kredisi
#Öğrenci Desteği
#Öğrenim Masrafları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.