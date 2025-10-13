Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Olayın perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasının perde arkası ortaya çıktı. Gözler Fenerbahçe'nin yapacağı yeni açıklamaya çevrildi. İki futbolcunun Samsunspor maçında ve tesislerde yaptığı hareketlerin tansiyonu yükselttiği öne sürülüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 11:01

’den yapılan resmi açıklamada ve ’un kadro dışı kaldığı belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamada kararın gerekçesi belirtilmeyerek, “Futbol A Takımı oyuncularımızdanİrfan Can Kahvecive Cenk Tosun, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadesine yer verildi. İrfan Can Kahveci, A Milli Takım kadrosundan da çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Olayın perde arkası ortaya çıktı

TFF'DEN AÇIKLAMA

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığıyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, “2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu.” denildi.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Olayın perde arkası ortaya çıktı

İRFAN VE CENK NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

İki futbolcunun kadro dışı kalmasının perde arkası ortaya çıktı. İrfan Can Kahveci’nin Samsunspor maçında Archie Brown ile tartıştığı hatta soyunma odasında burun buruna geldiği iddia edildi. Cenk Tosun’un ise yedek kulübesinden yelek fırlatması tansiyonun yükselmesine neden oldu.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Olayın perde arkası ortaya çıktı

'TAKIM HUZURUNU BOZMAKTAN'

Sosyal medyada birçok spor yorumcusunun iddiasına göre iki futbolcunun tesislerde hakimiyet kurmak istemesi dikkat çekiyor. Sosyal medyada bazı Fenerbahçe taraftarı iki yıldız oyuncunun tavırlarının takım içinde huzursuzluk çıkardığını iddia ediyor. İrfan ve Cenk ‘takım huzurunu bozmaktan’ kadro dışı bırakıldı.

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Olayın perde arkası ortaya çıktı

Cenk Tosun’un forvet alternatifleri arasında düşünülmediği ve Sadettin Saran yönetiminin devre arası transfer döneminde göndereceği öne sürülüyor. Kulüplerin bazen iç disiplin nedeniyle karar aldığı belirtilse de resmi açıklamada böyle ibare yer almadı. Gözler Fenerbahçe’nin yeni yapacağı açıklamaya çevrildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de kadro dışı kararları: Yıldız isimlere yaptırım!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı, yok? Fenerbahçe İrfan Can Kahveci kadro dışı açıklaması son dakika
ETİKETLER
#tartışma
#cenk tosun
#irfan can kahveci
#Fenerbahçe
#Kadro Dışı
#Soyunma Odası
#Takım Huzuru
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.