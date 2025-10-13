İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Olayın perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe’den yapılan resmi açıklamada İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı kaldığı belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamada kararın gerekçesi belirtilmeyerek, “Futbol A Takımı oyuncularımızdanİrfan Can Kahvecive Cenk Tosun, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadesine yer verildi. İrfan Can Kahveci, A Milli Takım kadrosundan da çıkarıldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığıyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, “2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu.” denildi.

İRFAN VE CENK NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

İki futbolcunun kadro dışı kalmasının perde arkası ortaya çıktı. İrfan Can Kahveci’nin Samsunspor maçında Archie Brown ile tartıştığı hatta soyunma odasında burun buruna geldiği iddia edildi. Cenk Tosun’un ise yedek kulübesinden yelek fırlatması tansiyonun yükselmesine neden oldu.

'TAKIM HUZURUNU BOZMAKTAN'

Sosyal medyada birçok spor yorumcusunun iddiasına göre iki futbolcunun tesislerde hakimiyet kurmak istemesi dikkat çekiyor. Sosyal medyada bazı Fenerbahçe taraftarı iki yıldız oyuncunun tavırlarının takım içinde huzursuzluk çıkardığını iddia ediyor. İrfan ve Cenk ‘takım huzurunu bozmaktan’ kadro dışı bırakıldı.

Cenk Tosun’un forvet alternatifleri arasında düşünülmediği ve Sadettin Saran yönetiminin devre arası transfer döneminde göndereceği öne sürülüyor. Kulüplerin bazen iç disiplin nedeniyle karar aldığı belirtilse de resmi açıklamada böyle ibare yer almadı. Gözler Fenerbahçe’nin yeni yapacağı açıklamaya çevrildi.