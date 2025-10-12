İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı, yok? Fenerbahçe İrfan Can Kahveci kadro dışı açıklaması son dakika

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Taraftarlar tarafından İrfan Can Kahveci neden kadro dışı bırakıldığı araştırılmaya başlandı.

İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

İrfan Can Kahveci'nin neden kadro dışı bırakıldığına dair Fenerbahçe tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili sarı-lacivertliler tarafından yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise İrfan Can Kahveci, Domenico Tedesco'nun onayıyla kadro dışı bırakıldı.

İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN YOK, SAKATLIK DURUMU?

İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynadığı Bulgaristan karşılaşmasının ardından sakatlandı. İddialara göre milli futbolcu sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İrfan Can Kahveci'nin 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak olan Türkiye - Gürcistan mücadelesinin aday kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

CENK TOSUN NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Cenk Tosun'un neden kadro dışı kaldığına dair bir açıklama yapılmadı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.