Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maç sonuçları ve güncel puan durumu 2025

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E grubunda yer alan Türkiye, mücadelesine devam ediyor. Milli takımımız Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile karşılaşmalarına devam edecek.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Organizasyonda bu zamana kadar oynanan karşılaşmaların sonuçları belli oldu. Oynanan karşılaşmalardaki sonuçlar sonrasında puanlar da değişti. İşte E Grubu maç sonuçları:

04 Eylül 2025 – 19:00

Boris Paichadze Ulusal Stadyumu

Gürcistan 2 - 3 Türkiye

04 Eylül 2025 – 21:45

Vasil Levski Ulusal Stadyumu

Bulgaristan 0 - 3 İspanya

07 Eylül 2025 – 16:00

Boris Paichadze Ulusal Stadyumu

Gürcistan 3 - 0 Bulgaristan

07 Eylül 2025 – 21:45

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu

Türkiye 0 - 6 İspanya

11 Ekim 2025 – 21:45

Vasil Levski Ulusal Stadyumu

Bulgaristan 1 - 6 Türkiye

11 Ekim 2025 – 21:45

Martínez Valero Stadyumu

İspanya 2 - 0 Gürcistan

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU CETVELİ 2025

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan dördüncü maçlar sonrasında E Grubu puan durumu değişti. Maçların sonuçlarına göre E grubu güncel puan durumu şöyle:

İspanya – 3 Maç, 3 Galibiyet, 0 Beraberlik, 0 Mağlubiyet, 11 Attı, 0 Yedi, 9 Puan Türkiye – 3 Maç, 2 Galibiyet, 0 Beraberlik, 1 Mağlubiyet, 9 Attı, 9 Yedi, 6 Puan Gürcistan – 3 Maç, 1 Galibiyet, 0 Beraberlik, 2 Mağlubiyet, 5 Attı, 5 Yedi, 3 Puan Bulgaristan – 3 Maç, 0 Galibiyet, 0 Beraberlik, 3 Mağlubiyet, 1 Attı, 12 Yedi, 0 Puan

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU KALAN MAÇLAR

Turnuvada heyecan devam ederken Türkiye Bulgaristan, İspanya Gürcistan maçı sonrasında dördüncü maçlar oynandı. Güncel maçlara göre kalan maçlar ve tarihleri şöyle:

14 Ekim 2025 – 21:45

Kocaeli Stadyumu

Türkiye - Gürcistan

14 Ekim 2025 – 21:45

José Zorrilla Stadyumu

İspanya - Bulgaristan

15 Kasım 2025 – 20:00

Boris Paichadze Ulusal Stadyumu

Gürcistan - İspanya

15 Kasım 2025 – 20:00

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025 – 22:45

La Cartuja Stadyumu

İspanya - Türkiye

18 Kasım 2025 – 22:45

Vasil Levski Ulusal Stadyumu

Bulgaristan - Gürcistan