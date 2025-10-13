Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maç sonuçları ve güncel puan durumu 2025

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maç sonuçları sonrasında E Grubu puan durumu cetveli de değişti. 2025 yılında oynanan eleme maçlarında yarış sürerken Dünya Kupası Elemeleri Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 11:34

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası 'nde E grubunda yer alan Türkiye, mücadelesine devam ediyor. Milli takımımız Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile karşılaşmalarına devam edecek.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU MAÇ SONUÇLARI

Organizasyonda bu zamana kadar oynanan karşılaşmaların sonuçları belli oldu. Oynanan karşılaşmalardaki sonuçlar sonrasında puanlar da değişti. İşte E Grubu maç sonuçları:

04 Eylül 2025 – 19:00
Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan 2 - 3 Türkiye

04 Eylül 2025 – 21:45
Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan 0 - 3 İspanya

07 Eylül 2025 – 16:00
Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan 3 - 0 Bulgaristan

07 Eylül 2025 – 21:45
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
Türkiye 0 - 6 İspanya

11 Ekim 2025 – 21:45
Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan 1 - 6 Türkiye

11 Ekim 2025 – 21:45
Martínez Valero Stadyumu
İspanya 2 - 0 Gürcistan

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU CETVELİ 2025

'nde oynanan dördüncü maçlar sonrasında E Grubu puan durumu değişti. Maçların sonuçlarına göre E grubu güncel puan durumu şöyle:

  1. İspanya – 3 Maç, 3 Galibiyet, 0 Beraberlik, 0 Mağlubiyet, 11 Attı, 0 Yedi, 9 Puan
  2. Türkiye – 3 Maç, 2 Galibiyet, 0 Beraberlik, 1 Mağlubiyet, 9 Attı, 9 Yedi, 6 Puan
  3. Gürcistan – 3 Maç, 1 Galibiyet, 0 Beraberlik, 2 Mağlubiyet, 5 Attı, 5 Yedi, 3 Puan
  4. Bulgaristan – 3 Maç, 0 Galibiyet, 0 Beraberlik, 3 Mağlubiyet, 1 Attı, 12 Yedi, 0 Puan
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU KALAN MAÇLAR

Turnuvada heyecan devam ederken Türkiye Bulgaristan, İspanya Gürcistan maçı sonrasında dördüncü maçlar oynandı. Güncel maçlara göre kalan maçlar ve tarihleri şöyle:

14 Ekim 2025 – 21:45
Kocaeli Stadyumu
Türkiye - Gürcistan

14 Ekim 2025 – 21:45
José Zorrilla Stadyumu
İspanya - Bulgaristan

15 Kasım 2025 – 20:00
Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan - İspanya

15 Kasım 2025 – 20:00
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025 – 22:45
La Cartuja Stadyumu
İspanya - Türkiye

18 Kasım 2025 – 22:45
Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan - Gürcistan

