Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maç sonuçları ve güncel puan durumu 2025

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E grubunda yer alan Türkiye, mücadelesine devam ediyor. Milli takımımız Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile karşılaşmalarına devam edecek.
Organizasyonda bu zamana kadar oynanan karşılaşmaların sonuçları belli oldu. Oynanan karşılaşmalardaki sonuçlar sonrasında puanlar da değişti. İşte E Grubu maç sonuçları:
04 Eylül 2025 – 19:00
Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan 2 - 3 Türkiye
04 Eylül 2025 – 21:45
Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan 0 - 3 İspanya
07 Eylül 2025 – 16:00
Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan 3 - 0 Bulgaristan
07 Eylül 2025 – 21:45
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
Türkiye 0 - 6 İspanya
11 Ekim 2025 – 21:45
Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan 1 - 6 Türkiye
11 Ekim 2025 – 21:45
Martínez Valero Stadyumu
İspanya 2 - 0 Gürcistan
Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan dördüncü maçlar sonrasında E Grubu puan durumu değişti. Maçların sonuçlarına göre E grubu güncel puan durumu şöyle:
Turnuvada heyecan devam ederken Türkiye Bulgaristan, İspanya Gürcistan maçı sonrasında dördüncü maçlar oynandı. Güncel maçlara göre kalan maçlar ve tarihleri şöyle:
14 Ekim 2025 – 21:45
Kocaeli Stadyumu
Türkiye - Gürcistan
14 Ekim 2025 – 21:45
José Zorrilla Stadyumu
İspanya - Bulgaristan
15 Kasım 2025 – 20:00
Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan - İspanya
15 Kasım 2025 – 20:00
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım 2025 – 22:45
La Cartuja Stadyumu
İspanya - Türkiye
18 Kasım 2025 – 22:45
Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan - Gürcistan