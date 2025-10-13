Google Chrome’dan can sıkıcı bildirimlere otomatik fren

Google, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve bildirim yükünü azaltmak amacıyla Chrome tarayıcısına yeni bir özellik ekliyor. Yapılan açıklamaya göre, Android ve masaüstü kullanıcıları için geliştirilen özellik, kullanıcıların dikkate almadığı web sitelerinin bildirim izinlerini otomatik olarak iptal edecek.

Chrome’un Güvenlik Kontrolü özelliği, kamera erişimi ve konum takibi izinleri konusunda halihazırda benzer bir denetim sağlıyordu. Yeni otomatik iptal fonksiyonu, Android'deki tek dokunuşla bildirim aboneliğini sonlandırma özelliğini daha ileriye taşıyor.

ETKİLEŞİM YOKSA İZİN DE YOK

Şirketin verilerine göre, Chrome’daki tüm web bildirimlerinin yüzde 1’den azı kullanıcı etkileşimi alıyor ve bu durum, bildirimleri yarardan çok dikkat dağıtıcı hale getiriyor.

Yeni özellik, yalnızca kullanıcıların nadiren etkileşimde bulunduğu, çok sayıda bildirim gönderen sitelerin izinlerini geri çekecek. Cihaza yüklenmiş web uygulamalarının bildirimleri ise iptal edilmeyecek.

Google, yeni özelliği test ettiklerini ve sonuçların olumlu olduğunu belirtiyor: “Test sonuçlarımız, toplam bildirim tıklamalarında çok az bir değişiklikle bildirim yükünün önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.”

Açıklamada ayrıca, daha az bildirim gönderen web sitelerinde tıklama oranlarının arttığı da ifade ediliyor.

Kullanıcılar otomatik iptal özelliğini tamamen kapatma seçeneğine sahip olacak. Belirli sitelerin bildirimlerinin korunması için ise siteyi ziyaret ederek izinleri yeniden etkinleştirmeleri veya Güvenlik Kontrolü üzerinden izinleri yeniden vermeleri yeterli olacak.

Google’a özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı sorulsa da henüz bir tarih teyidi alınamadı.