 | Banu İriç

Suriyelilerin dönüşleri sürüyor: 'Türkiye bize çok yardımcı oldu'

Beşar Esad rejimi altında iç savaşa sürüklenen Suriyeliler rejim değişikliğiyle birlikte ülkelerinde normalleşmenin sevincini yaşıyor. Türkiye'nin de desteğiyle ülkelerine dönüş yapmak isteyenler uğurlanıyor.

Suriyelilerin dönüşleri sürüyor: 'Türkiye bize çok yardımcı oldu'
AA
09.10.2025
09.10.2025
'de Baas rejimi yüzünden uzun yıllar süren iç savaş sebebiyle 'ye göç etmek zorunda kalan Suriyeliler artık ülkelerine dönüyor. 61 yıllık rejimin bitişiyle vatan hasreti çekenler Türkiye'nin de desteğiyle ülkelerine gidiyor.

Suriyelilerin dönüşleri sürüyor: 'Türkiye bize çok yardımcı oldu'

SINIR KAPISINDA UĞURLANDILAR

Kahramanmaraş'ta "Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli " Programı kapsamında yaklaşık 200 Suriyeli sığınmacı, ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen törende Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ndeki işlemlerini tamamlayan , ülkelerinde yeni başlangıca adım atmak için yola çıktı.

Suriyelilerin dönüşleri sürüyor: 'Türkiye bize çok yardımcı oldu'

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER: "SİZLERİ ÇOK SEVDİK, TÜRKİYE ÇOK YARDIMCI OLDU"

38 yaşındaki Adnan Hüseyin, iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye sığındığını, geride güzel anılar bırakarak ülkesine döndüğünü söyledi.

9 kişilik ailesiyle yeni hayata başlayacaklarını ifade eden Hüseyin, şöyle konuştu:

"Türkiye, bize çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Burada bulunduğumuz sürede çok memnunduk, sizleri çok sevdik. Artık iç savaş bitti ve ülkemize dönmek istedik. Ülkemi çok özledim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömürler ve sağlık versin. Onun için ne desek az. Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiyim, eksik derslerimi vererek avukat olarak görev yapacağım. Doğduğum, yaşadığım toprakları çok özledim. Bir an önce topraklarıma, arkadaşlarıma kavuşmak istiyorum."

Suriyelilerin dönüşleri sürüyor: 'Türkiye bize çok yardımcı oldu'

Türkiye'ye geldiğinde 3 yaşında olduğunu söyleyen Hüseyin El Hasan da Türk halkına teşekkür ederek, ülkesine döneceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Liseyi Türkiye'de bitirdiğini ifade eden El Hasan, "Ülkeme döndüğümde üniversiteyi bitireceğim, biz buradan memnun ayrılıyoruz. Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

13 yaşındaki Luceyn Şeh Ömer de Türkiye'de doğduğunu ve Esad rejiminin düşmesinin ardından ülkesine ilk defa gideceğini söyledi.

Suriyelilerin dönüşleri sürüyor: 'Türkiye bize çok yardımcı oldu'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'yi çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletmek istediğini belirten Luceyn Şeh Ömer, "Suriye'ye dönünce okuluma devam edeceğim. Hiç görmediğim akrabalarımı göreceğim." diye konuştu.

Otobüslere binen Suriyeliler, merkezdeki sığınmacılar tarafından Türk bayrakları ve Türkiye sloganları eşliğinde Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

