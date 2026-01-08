Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray Fenerbahçe maçları kaç kaç bitti?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler idare edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yerine getirecek.

Ezeli rakipler arasında 8’i Trendyol Süper Lig, 1’er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 derbide Aslan, 1’i hükmen olmak üzere 5 kez sahadan galip ayrıldı. Geride kalan mücadelelerde ise sarı-lacivertliler 2 kez kazanırken, 3 maç da berabere sona erdi.

HALİL UMUT MELER'İN YÖNETTİĞİ DERBİ SONUÇLARI

23 Şubat 2020'de oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'nin 20 yıldan fazla süren Kadıköy serisini noktaladı. Fenerbahçe, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçti. Galatasaray, Ryan Donk ile eşitliği sağladı. 80. dakikada Falcao, penaltıyla Galatasaray'ı üstünlüğe taşıdı. Onyekuru, 90+7'de skoru belirledi. Fenerbahçe'den Deniz Türüç, Galatasaray'dan Younes Belhanda kırmızı kart gördü.

Halil Umut Meler'in yönettiği 21.11.2021 tarihli ikinci derbide bu kez sevinen taraf Fenerbahçe oldu. Galatasaray, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçerken Fenerbahçe ise 31. dakikada Mesut Özil ile skoru dengeledi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Miguel Crespo kaydetti. Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, 82. dakikada kırmızı kartla oyundan çıkarıldı.

Meler’in, Galatasaray Fenerbahçe arasında yönettiği son karşılaşma ise 8 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Galatasaray’ın golleri; Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi’den geldi.