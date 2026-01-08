Sakarya'da ortalık kan gölüne döndü! Tartıştığı kişiyi gözünü bile kırpmadan yaraladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Kudüs Caddesi üzerinde bulunan Orta Garaj otobüs durakları yanındaki bir marketin önünde akşam saatlerinde kavga çıktı. Edinilen bilgilere göre, iki şahıs arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI

Kudüs Caddesi üzerinde bulunan Orta Garaj otobüs durakları yanındaki bir marketin önünde meydana gelen olayda, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yanındaki kesici aletle tartıştığı kişiyi göğsünden yaraladı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.