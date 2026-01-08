Galatasaray Fenerbahçe arasındaki son 10 maç kaç kaç bitti? Süper Kupa finali öncesi gündem oldu

Kategoriler
Dörtlü sistemle düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da finale kalan ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.
Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray final biletini ilk alan takım olurken, Samsunspor’u 2-0 yenen Fenerbahçe de finale çıkan taraf oldu.
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve Atv’den canlı olarak ekrana gelecek.
Karşılaşma öncesi en çok araştırılan konulardan biri de iki ezeli rakip arasında oynanan son maçların sonuçları oldu.
Ezeli rakipler arasında 8’i Trendyol Süper Lig, 1’er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 derbide Aslan, 1’i hükmen 5 kez sahadan zaferle ayrıldı. Geride kalan mücadelelerde ise sarı-lacivertliler 2 kez kazanırken, 3 maç da berabere sona erdi.
İki takım arasında oynanan son 10 derbi şu şekilde:
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)