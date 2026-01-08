Menü Kapat
Galatasaray Fenerbahçe arasındaki son 10 maç kaç kaç bitti? Süper Kupa finali öncesi gündem oldu

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali futbolseverler tarafından büyük bir coşkuyla bekleniyor. Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip arasında daha önce oynanan karşılaşmalar da kupa finali kapsamında incelemeye başlandı.

Galatasaray Fenerbahçe arasındaki son 10 maç kaç kaç bitti? Süper Kupa finali öncesi gündem oldu
Dörtlü sistemle düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da finale kalan ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.

Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray final biletini ilk alan takım olurken, Samsunspor’u 2-0 yenen Fenerbahçe de finale çıkan taraf oldu.

Galatasaray Fenerbahçe arasındaki son 10 maç kaç kaç bitti? Süper Kupa finali öncesi gündem oldu

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve Atv’den canlı olarak ekrana gelecek.

Karşılaşma öncesi en çok araştırılan konulardan biri de iki ezeli rakip arasında oynanan son maçların sonuçları oldu.

Galatasaray Fenerbahçe arasındaki son 10 maç kaç kaç bitti? Süper Kupa finali öncesi gündem oldu

GALATASARAY FENERBAHÇE SON 10 MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ezeli rakipler arasında 8’i Trendyol Süper Lig, 1’er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 derbide Aslan, 1’i hükmen 5 kez sahadan zaferle ayrıldı. Geride kalan mücadelelerde ise sarı-lacivertliler 2 kez kazanırken, 3 maç da berabere sona erdi.

İki takım arasında oynanan son 10 derbi şu şekilde:

  • 10 Nisan 2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

  • 08 Ocak 2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

  • 04 Haziran 2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

Galatasaray Fenerbahçe arasındaki son 10 maç kaç kaç bitti? Süper Kupa finali öncesi gündem oldu
  • 24 Aralık 2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

  • 07 Nisan 2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

  • 19 Mayıs 2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

  • 21 Eylül 2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Süper Lig)

Galatasaray Fenerbahçe arasındaki son 10 maç kaç kaç bitti? Süper Kupa finali öncesi gündem oldu
  • 24 Şubat 2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

  • 02 Nisan 2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

  • 01 Aralık 2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

