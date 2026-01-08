Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Atletico Madrid Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Atletico Madrid Real Madrid maç kadrosu

Atletico Madrid - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. Bugün milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı final maçları kapsamında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak olan Atletico Madrid - Real Madrid maçını kazanan takım final biletinin sahibi olacak. İspanya Süper Kupa'da ise finale yükselen takım Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Atletico Madrid - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Karşılaşma saat 22.00'de oynanacak. Atletico Madrid - Real Madrid maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 20:50

İspanya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı ikinci günüyle devam ediyor. İlk gün karşılaşması kapsamında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelmişti. Kritik karşılaşmada Barcelona rakibini 5-0 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk takım olmuştu. Bugün ise İspanya Süper Kupa'da son finalist belli olacak. İspanya Süper Kupa yarı final maçları kapsamında Atletico Madrid ile Real Madrid bugün karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Taraftarlar tarafından Atletico Madrid - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda, maç kadrosu sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan'ın Jeddah şehrinde bulunan Alinma Stadyumu'nda oynanacak olan Atletico Madrid - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım finalde Barcelona ile mücadele edecek. İspanya Süper Kupa finali 11 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa yarı finalleri kapsamında oynanacak olan Atletico Madrid - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün (8 Ocak 2026 Perşembe) saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Mateo Busquets Ferrer yönetecek.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Atletico Madrid'de karşılaşma önceisnde Nicolas Gonzalez ve Clement Lenglet'in sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada oynaması beklenmezken Pablo Barrios'un durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Real Madrid tarafında ise Mbappe, Militao ve Carvajal'in sakatlığı bulunuyor. Brahim Diaz ise İspanya Süper Kupa yarı final kadrosunda yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

ARDA GÜLER ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Atletico Madrid - Real Madrid maçında yedeklerde kalması bekleniyor. Arda Güler bu sezon eflatun-beyazlılar ile çıktığı 26 maçta 1.637 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Atletico Madrid - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Cardoso, Koke, Baena, Alvarez, Sorloth

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Rodrygo, Camavingo, Tchouameni, Bellingham, Garcia, Vinicius

