Dışişleri Bakanlığı’ndan GKRY ve AB’ye sert tepki: 'O ifadeleri reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) AB Dönem Başkanlığı törenindeki Kıbrıs söylemlerine tepki gösterdi. Keçeli, sarf edilen ’işgal’, ‘istila’ ve ‘bölünme’ gibi ifadelerin tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "GKRY'nin AB Dönem Başkanlığı’nı devralması vesilesiyle 7 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalarda Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen ’işgal’, ‘istila’ ve ‘bölünme’ gibi ifadeleri reddediyoruz" dedi.

GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAYAN İFADELER VE GASP VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) AB Dönem Başkanlığı’nı devralması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmalar hakkında açıklama yaptı. Keçeli, "GKRY'nin AB Dönem Başkanlığı’nı devralması vesilesiyle 7 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalarda Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen ’işgal’, ‘istila’ ve ‘bölünme’ gibi ifadeleri reddediyoruz. Söz konusu ifadeler, Ada’daki tarihi ve güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Ada'daki tek 'işgal', Kıbrıs Rum tarafının 1963 yılında Anayasa'yı ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını açıkça ihlal ederek ortaklık devletinin makamlarını gaspından kaynaklanmaktadır" dedi.

AB’NİN ÇİFTE STANDARTLARI VE TARAFSIZLIK SORUNU

AB yetkililerin Kıbrıslı Türkleri görmezden gelen tutumun AB’nin çifte standart izlediğini gösterdiğini vurgulayan Keçeli, "AB yetkililerinin Kıbrıslı Türklerin varlığını görmezden gelen tutumu, AB’nin savunma iddiasında olduğu temel insani değerlerle ilgili çifte standart izlediğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Öte yandan, Kıbrıs Rum tarafının, kamuoyu önünde verilen taahhütlerin aksine, AB Dönem Başkanlığı’nı en başından itibaren Kıbrıs meselesine dair çarpık söylem ve uzlaşmaz pozisyonlarını ortaya koymak amacıyla kötüye kullanması, AB’nin Kıbrıs meselesinin çözümünde neden tarafsız ve yapıcı bir aktör olamayacağını gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

