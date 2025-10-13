Esenyurt'ta ortalık karıştı! Yaralı yakınlarından polise mukavemet

Esenyurt'ta iki motosikletli dün gece 22.00 sularında kazaya karıştı. İki sürücünün de hafif yaralandığı kazada yaralı yakınları ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Edinilen bilgilere göre, yaralıya soru soran polise yaralı yakınları, "Hastaneye gitmesi lazım ne oyalıyorsun" diye çıkışınca ortalık gerildi. Polis ile yaralı yakınları arasında arbede çıktı. Olayın büyümesiyle çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polise mukavemet gösteren şahıslar ise gözaltına alındı. Kaza sonrası yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.