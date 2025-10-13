Adana'da esnafından kepek kapattıran isyan! 'El bombası attıracağım' diye tehdit ediyorlar

Adana esnafı haraç isteyen magandalarla mücadele ediyor. Son aylarda tehdit ve kurşunlama vakalarında oldukça yüksek artık yaşanıyor. O mağdur esnaflardan birisi de 33 yaşındaki tatlı dükkanı sahibi Serdar Kılınç oldu.

Kılınç, temmuz ve ekim ayında silahla kurşunladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi Kılınç, bir süredir haraç vermediği için yabancı numaralardan tehdit telefonları ve mesajları aldığını iddia etti.

ÇEKİLEN MESAJLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Olayı gerçekleştiren veya azmettirdiği düşünülen şüphelilerin Kılınç'a mesaj attığı öğrenildi. Atılan mesajda ise "Bir dahaki mermiler direkt sizlerden birine denk gelecek haberiniz olsun. Dükkanınıza el bombası attıracağım ya vereceksiniz o parayı ya da bu saatten sonra tatlıcınız diye bir şey olmayacak. Haberiniz olsun, ben mahkum vermeye razıyım ya siz?" gibi ifadelerin kullanılması dikkat çekti.

'DEVLETİMİZ DURUMA BİR EL ATSIN'

Yaşanan olaylar nedeniyle tedirgin olan Serdar Kılınç, "Temmuz ayında gece saatlerinde dükkanıma 12-13 el ateş edildi. Yurt dışı hatlarından sürekli tehdit alıyorum. Geçtiğimiz günlerde yine gece saatlerinde iş yerime 6 el ateş edildi.

Bunun üzerine tehdit etmeleri başladı, ailemle tehdit ediliyorum. Dükkanına bomba atılacak diye tehdit alıyorum. Devletimizden ve güvenlik güçlerimizden buna el atmasını istiyoruz" dedi.