19°
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Adana'da esnafından kepek kapattıran isyan! 'El bombası attıracağım' diye tehdit ediyorlar

Adanalı esnafın son aylarda başı haraç çeteleriyle dertte. Şikayetler giderek artarken, kentteki bir iş yeri temmuz ve ekim aylarında iki kez kurşunlandı. Üstelik bir de ailesiyle tehdit edildi. Dükkanı kurşunlanan esnaf artık bu tehditlerin yüzünden kepenk indirmelerin başlandığını belirtirken, iş yerine el bombası attıracağım diye mesajlar atıldığı öğrenildi. Ad

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2025
11:38
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
11:38

esnafı haraç isteyen magandalarla mücadele ediyor. Son aylarda ve kurşunlama vakalarında oldukça yüksek artık yaşanıyor. O mağdur esnaflardan birisi de 33 yaşındaki tatlı dükkanı sahibi Serdar Kılınç oldu.

Adana'da esnafından kepek kapattıran isyan! 'El bombası attıracağım' diye tehdit ediyorlar

Kılınç, temmuz ve ekim ayında silahla kurşunladı. O anlar ise saniye saniye kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi Kılınç, bir süredir haraç vermediği için yabancı numaralardan tehdit telefonları ve mesajları aldığını iddia etti.

Adana'da esnafından kepek kapattıran isyan! 'El bombası attıracağım' diye tehdit ediyorlar

ÇEKİLEN MESAJLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Olayı gerçekleştiren veya azmettirdiği düşünülen şüphelilerin Kılınç'a mesaj attığı öğrenildi. Atılan mesajda ise "Bir dahaki mermiler direkt sizlerden birine denk gelecek haberiniz olsun. Dükkanınıza el bombası attıracağım ya vereceksiniz o parayı ya da bu saatten sonra tatlıcınız diye bir şey olmayacak. Haberiniz olsun, ben mahkum vermeye razıyım ya siz?" gibi ifadelerin kullanılması dikkat çekti.

Adana'da esnafından kepek kapattıran isyan! 'El bombası attıracağım' diye tehdit ediyorlar

'DEVLETİMİZ DURUMA BİR EL ATSIN'

Yaşanan olaylar nedeniyle tedirgin olan Serdar Kılınç, "Temmuz ayında gece saatlerinde dükkanıma 12-13 el ateş edildi. Yurt dışı hatlarından sürekli tehdit alıyorum. Geçtiğimiz günlerde yine gece saatlerinde iş yerime 6 el ateş edildi.

Adana'da esnafından kepek kapattıran isyan! 'El bombası attıracağım' diye tehdit ediyorlar

Bunun üzerine tehdit etmeleri başladı, ailemle tehdit ediliyorum. Dükkanına bomba atılacak diye tehdit alıyorum. Devletimizden ve güvenlik güçlerimizden buna el atmasını istiyoruz" dedi.

Ümraniye'de korku dolu olay! Eczaneye silahlı saldırı: 'Haraç vermeyince kurşunladılar'
Adana'daki haraç cinayetinin kamera kaydı ortaya çıktı! Esnafı sokak ortasında öldürdü
ETİKETLER
#adana
#silahlı saldırı
#tehdit
#esnaf
#güvenlik
#Haraç Talepleri
#Kurşunlama
#Gündem
