Pitbull dehşeti kamerada! Sahibine saldırdı, kimse bir şey yapamadı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yasaklı ırk olmasına rağmen pitbull cinsi köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. Dehşetin adresi bu kez İstanbul Başçelievler oldu. Ağızlıksız pitbull cinsi köpek, sahibine saldırdı. Adamın kolunu ısıran köpeğe bir vatandaş su dökerek müdahale ederken, köpek adamın kolunu bırakmadı. Kanlar içinde kalan adamın yardım çığlıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.