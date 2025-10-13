YKS’yi 1 dakika ile kaçırmıştı! Genç kıza canlı yayından para yağdı: Dakikalar içinde binlerce lira

Elif K. isimli genç kız, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 1 dakika ile geç kaldı. Genç kızın geç kaldığı anlar sosyal medyada yayılınca kısa sürede tanınır hale geldi. Sınavın ardından yayıncılığa başlayan Elif K., dün gece yaptığı canlı yayında şoke oldu.

DAKİKALAR İÇİNDE 61 BİN LİRA

Genç kız yaptığı canlı yayında sadece dakikalar içinde 61 bin lira bağış topladı. Bir izleyici peş peşe yüksek meblağlar atınca genç kız," arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok kötü hissettiriyorsunuz, durun." yorumunu yaptı.