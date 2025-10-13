KYK bursu geri ödemeli mi? KYK bursu kimler alabilir?

Milyonlarca öğrenci bu yıl üniversiteye geçerken yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Bugün yapılan son dakika açıklamasının ardından KYK bursu geri ödemeli mi araştırması başladı.

KYK BURSU GERİ ÖDEMELİ Mİ?

13 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. KYK bursu geri ödemesiz olurken KYK kredisi geri ödemeli oluyor. Burs hakkı kazanan adaylar geri ödeme yapmadan öğretim desteği alacak. Bugün başlayan başvurularda öğrencinin ekonomik durumu ve başarısı dikkate alınacak.

KYK BURSU KİMLER ALABİLİR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor."

"Başvurmak isteyen öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden e-Devlet’e aktarılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin başvuru sırasında sorun yaşamamak adına e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek öğrenim bilgilerinin YÖKSİS üzerinden düzeltilmesini talep etmesi gerekiyor."

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK bursunu öncelikli alabilecek olan kişiler şöyle:

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

